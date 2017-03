Termine am 9. März in der "Rathauskorrespondenz"

Wien (OTS/RK) -

09.30 Uhr, Pressekonferenz und Fototermin anl. „Neustart für den Johann-Nepomuk-Berger-Platz mit Vbgm. Maria Vassilkaou, StRin Ulli Sima (Ottakringer Brauerei, 16., Ottakringer Platz 1, Goldfassl Magazin) 14.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Robert Pulai und Josef Rejmar sowie des Silbernen Verdienstzeichens des Landes Wien an Ulrike Kornmayer durch GRin Tanja Wehsely (Rathaus, Wappensaal) 16.30 Uhr, Eröffnung des Architekturfestivals "TURN ON" durch StR Michael Ludwig (ORF RadioKulturhaus, 4., Argentinierstraße 30a, Großer Sendesaal)

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

www.wien.gv.at/rk