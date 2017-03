TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Eben nur a Landl, a kloans", von Thomas Hörmann

Ausgabe vom 9. März 2017

Innsbruck (OTS) - Etwa 100 Nordafrikaner setzen seit Jahren Akzente in der Tiroler Kriminalstatistik. Das ist nicht schön, wir werden aber dennoch damit leben lernen müssen. Denn für die EU hat das Problem mikroskopische Ausmaße.

Tirol isch lei oans, a Landl a kloans, trällert der Volksmund. Ein wahres Wort. Das zeigt nicht nur die Landkarte, sondern auch das Problem mit den Zuwanderern aus Nordafrika, die seit über einem Jahrzehnt in Innsbruck die Polizei und die Gerichte beschäftigen. Wie aus der aktuellen Kriminalstatistik hervorgeht, haben die Bemühungen von Exekutive und Judikative in all den Jahren nur wenig bis gar nichts an diesem Problem geändert. Noch immer schafft es die kleine, nur etwa 80 bis 100 Personen umfassende Gruppe mühelos, in der Kriminalstatistik Akzente zu setzen. Etwa zwei Prozent der 43.560 in Tirol begangenen Straftaten gingen im Vorjahr auf das Konto dieses überschaubaren Personenkreises. Im Suchtmittelbereich ist in jeder achten Anzeige ein Nordafrikaner als Beschuldigter angeführt. In der Nationenwertung der ausgeforschten Tatverdächtigen liegt Marokko (die Einheimischen nicht mitgezählt) auf dem zweiten Rang. Hinter den Deutschen, die mit fingierten Skidiebstählen und ähnlichen Delikten die Kriminalstatistik aufmöbeln. Aber noch weit vor den Tiroler Türken, deren Zahl die der Nordafrikaner um das 120-fache übersteigt. Die heimische Politik reagiert seit Jahren mit einem Patentrezept, das nicht funktioniert. Und das lautet Abschieben. Auf den ersten Blick eine tolle Idee – kaum ein Nordafrikaner hält sich legal in Tirol auf. Auf den zweiten Blick ist die Idee nicht mehr ganz so toll, da sich die Herkunftsländer sträuben, die Auswanderer zurückzunehmen. Daran kann weder Tirol noch Österreich etwas ändern – zuständig ist die EU. Die Union hätte durchaus die Möglichkeiten, Marokko, Algerien und Co. mit sanftem Druck oder finanziellen Argumenten an ihre Bürger in der Fremde zu erinnern. Doch mal ganz ehrlich: Das Problem, das seit 13 Jahren in Tirol und da vor allem in Innsbruck für Ärger und Wut sorgt, besteht nüchtern betrachtet aus ein paar Dutzend Kleinkriminellen. Glücksrittern, die aus den Armenvierteln von Casablanca und Algier geflüchtet sind und sich bei uns mit Diebstählen und Drogengeschäften über Wasser halten. Sie sind keine Mörder, sie sind keine Terroristen.

Die Zuwanderer sind auch kein Innsbrucker Phänomen. In fast jeder größeren Stadt des Westens leben Minderheiten aus der zweiten und dritten Welt, die am Wohlstandskuchen mitnaschen wollen. Wenn es sein muss, auch mit illegalen Mitteln. Dass sich die EU ausgerechnet um die Innsbrucker Dealerszene kümmert, bleibt wohl ein frommer Wunsch.

