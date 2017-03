Neues Volksblatt: "Keine Zeit" von Markus EBERT

Ausgabe vom 9. März 2017

Linz (OTS) - Der Start hätte besser nicht sein können. Obwohl — abgesehen von der Mitgliedschaft im Bund der sozialdemokratischen Akademiker — sie keine sonderliche parteipolitische Punzierung hat, wurde die neue Gesundheits- und Frauenministerin in der eigenen Partei geradezu euphorisch begrüßt (und auch sonst recht wohlwollend empfangen). Die innerparteilich ein wenig an den Rand geschobene Ex-Schulministerin Gabriele Heinisch-Hosek etwa begrüßte in ihrer Funktion als SPÖ-Frauenchefin die neue Ministerin „in unserer Mitte“. Und Erich Foglar, dessen ÖGB diesmal bei der Ministerbestellung offenbar wenig mitzureden hatte — immerhin kam Sabine Oberhauser ebenso aus dem ÖGB wie ihr Amtsvorgänger Alois Stöger —, pries sich als „verlässlicher Partner“ an.

Zweiter Startvorteil: Am Internationalen Frauentag als Frauenministerin antreten zu können, ist gleichsam ein aufgelegter Elfmeter.

Freilich: Auch wenn sie verspricht, sich jeden Tag „für die Verbesserung der Situation der Frauen“ einzusetzen, wird die neue Ministerin vorerst einmal ihr ganzes gesundheitspolitisches Know-how in die Schlacht werfen müssen. Der ohnehin hochsensible Gesundheitsbereich ist in Zeiten von Ärztekammer-Wahlen noch etwas schwerer zu handhaben, das Thema Primärversorgung braucht zudem einmal einen Abschluss. Zeit für langes Einarbeiten ist jedenfalls nicht vorhanden.

