GRATULATION an Frau Bundesministerin Rendi-Wagner

MTD-Austria Präsidentin Gaby Jaksch begrüßt ausdrücklich diesen wegweisenden Schritt für die österreichische Gesundheits- und Frauenpolitik!

Wien (OTS) - Zuallererst möchten wir unsere aufrichtigen Glückwünsche übermitteln und unsere Freude ob der Bestellung im neuen Amt zum Ausdruck bringen! Für die österreichische Gesundheitslandschaft inkl. Public Health und die Frauenpolitik ist es eine große Auszeichnung Frau Dr. Rendi-Wagner als zuständige Ministerin dafür verantwortlich zu wissen. Ihre menschliche, gewinnende, verbindende Art und ihre fachliche Expertise ist allgemein bekannt und garantiert uns Österreicherinnen und Österreichern und allen im Gesundheitsbereich Tätigen ein bürgernahes und sympathisches Ministerium. Wir freuen uns auf unsere weitere Zusammenarbeit.

MTD-Austria hat Frau Dr. Rendi-Wagner bereits in Ihrer Funktion als Leiterin der Sektion III für den Öffentlichen Gesundheitsdienst und medizinische Angelegenheiten sowie als Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit immer als Wegbereiterin konstruktiver Lösungen mit und für alle sieben Berufe der gehobenen medizinisch-technischen Dienste (Biomedizinische Analytik, Diätologie, Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie, Orthoptik, Radiologietechnologie) und stets im Sinne des gesundheitlichen Wohles der österreichischen Bevölkerung kennen gelernt.

„Frau Dr. Rendi-Wagner war als Sektionschefin federführend bei der Erarbeitung der Rahmen-Gesundheitsziele. Ein großer Erfolg dabei war und ist, dass ihr gelang, die politikübergreifende Zusammenarbeit im Bereich Gesundheit erfolgreich in Österreich zu etablieren. Im Gesundheits-ministerium sieht sie das koordinierte und abgestimmte Vorgehen aller Systempartner als eine spannende Herausforderung. Ihre Auffassung, wonach das Ministerium oft als Brückenbauer, Mediator und Advokat zwischen den unterschiedlichen Partnern im Gesundheitswesen agiert, deckt sich mit unserer Erwartung an eine moderne Gesundheitspolitik. Wir werden die neue Ministerin bei Ihren vielfältigen Herausforderungen nach Kräften unterstützen", so Jaksch abschließend.

