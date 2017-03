Brillio mit der Entwicklung eines digitalen Berichtssystems für Orkla beauftragt

Santa Clara, California (ots/PRNewswire) - Brillio (http://www.brillio.com/), ein weltweit vertretener digitaler Beratungs- und Technologiedienstleister, gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit der Erstellung einer mobilen Echtzeit-Berichts- und Übersichtslösung für ausgewählte Teams von Orkla (http://www.orkla.com/) beauftragt wurde. Orkla ist der führende Lieferant von Verbrauchergütern (Markenartikel für Haushalt und Hygiene) in den nordischen Ländern, Baltikstaaten und bestimmten mitteleuropäischen Märkten. Dieser neue Kunde stärkt die Präsenz von Brillio in den nordischen Ländern weiter.

Brillio hat in Zusammenarbeit mit Railway, einem Innovationsstudio mit Sitz in Oslo, eine neue Echtzeit-Berichts- und Übersichtslösung für die Betriebs- und Führungsteams von Orkla entwickelt, die einen Rundum-Einblick in Produktumsatz, Vertriebskanäle und Lieferkette bietet. Brillio verschafft Orkla durch die Nutzung digitaler Technologien und die Entwicklung und Bereitstellung dieser Mobilanwendung einen Wettbewerbsvorteil. Die Anwendung ermöglicht Orklas Haushalts- und Hygienegruppe eine Automatisierung und schnellere Reaktionen durch wichtige Einblicke in die Leistung spezifischer Produkte.

"Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Orkla", sagt Raj Mamodia, CEO von Brillio. Er fügt hinzu: "Orkla ist in einer der weltweit am schnellsten expandierenden Branchen tätig, mit intensivem Wettbewerb in den nordischen Regionen. Durch die Auswahl von Brillio als digitalen Partner bekennt sich Orkla ganz klar zur Digitalisierung. Wir haben digitale Lösungen zur Automatisierung, Vereinfachung und Beschleunigung der Ergebnisse für Orkla entwickelt. Wir freuen uns, dass Orkla jetzt in Rekordzeit wichtige Einblicke erhalten, bessere Produkte liefern und neue Marktanteile erringen kann."

Diese neueste Kundenakquise ist ein weiteres Beispiel für Brillios Wachstum in der nordischen Region, zusätzlich zur Expansion des Unternehmens im Haushalts- und Hygienesektor. Die Anwendung wird anfänglich von ca. 1.000 Orkla-Mitarbeitern in diesem Sektor (Home & Personal Care) in allen Funktionsbereichen in Norwegen genutzt, soll aber bis zum Projektende auf alle Mitarbeiter in den nordischen Ländern und Europa ausgedehnt werden.

"Die heutige Bekanntmachung ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Digitalisierung unserer gesamten Organisation", sagt Bjorn Drablos, CEO von Orkla. "Mithilfe der ausgezeichneten Anwendungen, die Brillio für unsere Vertriebs- und Marketing-Teams im Bereich Haushalts- und Hygieneartikel entwickelt hat, können wir unsere Kunden schneller erreichen und der Konkurrenz eine Nasenlänge voraus bleiben. Wir bei Orkla sind schon gespannt auf die neuen Möglichkeiten, die uns die Anwendungen von Brillio in den kommenden Wochen eröffnen werden."

INFORMATIONEN ZU BRILLIO

Brillio ist ein weltweit vertretenes digitales Beratungs- und Technologie-Dienstleistungsunternehmen, das sich auf die Implementierung digitaler Technologien für die führenden Unternehmen der Welt spezialisiert. Mithilfe von firmeneigenen Methodiken hilft Brillio seinen Kunden, ihre Geschäfte wie auch ihre Wettbewerbsvorteile neu zu strukturieren. Hierzu entwickelt und implementiert Brillio in kürzester Zeit disruptive industrielle Digitallösungen unter Einsatz von User Experience Design, digitalen Anwendungen, umfassenden Datenanalysen, Cloud, Sicherheits- und digitalem Engineering. Brillio hat in mehrere firmeneigene Tools investiert, die die Implementierung digitaler Lösungen für seine Kunden beschleunigen, und bleibt durch Investitionen in fortschrittliche Technologien wie maschinelles Lernen und tiefes Lernen/künstliche Intelligenz weiterhin an der Spitze in Bezug auf Innovation. Die 2.600 Mitarbeiter von Brillio sind auf neun Standorte in drei Kontinenten verteilt, und ihr oberstes Gebot ist die Kundenzufriedenheit auf Weltklasseniveau. Folgen Sie uns auf @brillioglobal (https://twitter.com/brillioglobal)und besuchen Sie uns unter www.brillio.com für detaillierte Informationen.

INFORMATIONEN ZU ORKLA

Orkla ist ein führender Lieferant von Marken-Konsumgütern und Konzeptlösungen für Lebensmittel, Backwaren und die Out-of-Home-Industrie in den nordischen Ländern, Baltikstaaten und bestimmten Märkten in Mitteleuropa und Indien. Orkla ist an der Osloer Börse vertreten, und der Firmensitz befindet sich in Oslo. 2015 verzeichnete die Gruppe einen Umsatz von ca. 32 Milliarden NOK und hatte zum Jahresende 14.670 Mitarbeiter.

INFORMATIONEN ZU RAILWAY

Railway ist ein Innovationsstudio mit Sitz in Oslo, das fachübergreifende Teams jeweils 4 Wochen lang einsetzt, um neue Möglichkeiten für Ihr Geschäft zu erforschen und zu bestimmen. Schnell und mit geringem Risiko. Mit einem einfühlsamen Technologieansatz finden wir sinnvollere und relevantere Lösungen. Unsere Ziele sind eine fantastische Kundenerfahrung, höherer oder neuer Umsatz und bessere Motivation für die Mitarbeiter.

