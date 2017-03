FPÖ-Kickl: ...und sie streiten munter weiter – jüngstes Beispiel das Integrationsgesetz

Wien (OTS) - „K&K – Kern und Kurz – , die beiden ‚Alphatiere‘ in der Koalition wollen offensichtlich zu gar keiner gemeinsamen Linie mehr kommen. Jüngstes Beispiel: Der Verfassungsdienst des SPÖ-Bundeskanzleramts zerpflückt aktuell auf 21 Seiten das Integrationsgesetz. Bei aller Kritik, die auch wir an diesem Integrationsgesetz üben, SPÖ und ÖVP geht es ganz offensichtlich schon lange nicht mehr um das Ringen der besten Ideen für unser Land und seine Bevölkerung, sondern nur mehr um die beste Startposition für die Wahlauseinandersetzung – wann immer sie auch sein wird. SPÖ und ÖVP betreiben von den Regierungsbänken herunter Wahlkampf, dafür werden auch die Juristen in den jeweiligen Ministerien eingespannt. Das geht zulasten und auf Kosten der Österreicher“, kritisierte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl.

Der "juristische Infight" in Zusammenhang mit dem Integrationsgesetz sei aber nur ein Beispiel von vielen. „Die Juristen des ÖVP-Innenministeriums sehen das Thema Demonstrationsrecht völlig anders als die Juristen im Bundeskanzleramt. In der Causa Eurofighter richten sich SPÖ und ÖVP wechselseitig ‚Freundlichkeiten‘ aus. Vizekanzler und Kanzler waren sich beim Thema 'Wahlkampfauftritte Erdogan' nicht grün. Innenminister und Verteidigungsminister streiten immer wieder über Kompetenzen, Staatssekretärin Duzdar und Integrationsminister Kurz lagen sich beim Thema Kreuz in Schulklassen in den Haaren. Und ob bei der Indexierung der Familienbeihilfe rasch die von der ÖVP versprochene Lösung herauskommt, darf bezweifelt werden und vom Streitpunkt Asylobergrenze will ich gar nicht mehr reden. Das alles ist eine Schmierenkomödie, bei der die Österreicher nichts zu lachen haben“, so Kickl.

