LH Platter: „Neue Gesundheitsministerin wichtige Partnerin für bestmögliche Gesundheitsversorgung“

Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz wünscht sich gute Zusammenarbeit

Innsbruck (OTS) - Als Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz gratuliert Tirols Landeshauptmann Günther Platter der neuen Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner zur Berufung in die Bundesregierung: „Namens der Bundesländer wünsche ich dieser ausgewiesenen Expertin auf dem Gebiet der Medizin und Gesundheitsprävention einen guten Start ins neue Amt. Für uns ist das enge Zusammenspiel mit dem Bund zur Sicherung und zum Ausbau des Gesundheitssystems wichtiger denn je. Die Herausforderungen der Gesundheitsreform in Verbindung mit der Sicherstellung einer nachhaltigen Finanzierung können nur gemeinsam bewältigt werden.“

Als eine für Österreich und insbesondere für Tirol wichtige Frage sieht der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz die Beibehaltung der Quotenregelung im Medizinstudium an österreichischen Hochschulen:

„Die Entscheidung der EU-Kommission in dieser Frage steht in der nächsten Zeit an. Für die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung ist eine ausreichende Zahl an Ärztinnen und Ärzten und damit die Beibehaltung der Quotenregelung unabdingbar“, betont LH Platter. Die Länder setzen in dieser Frage auch auf die Unterstützung der neuen Gesundheitsministerin, die LH Platter gerne zu einem Arbeitstreffen nach Tirol einlädt.

Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg ergänzt zu aktuellen Themen der Umsetzung Gesundheitsreform: „Die großen Themen Primärversorgung und Umsetzung Elektronische Gesundheitsakte ELGA müssen gemeinsam von Bund, Ländern und Sozialversicherungen zur Sicherung der Versorgung, insbesondere auch in ländlichen Regionen, und zur Stärkung der integrierten Gesundheitsversorgung mit aller Konsequenz vorangetrieben werden!“

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Tiroler Landesregierung

Abt. Öffentlichkeitsarbeit

+43 (0)512 508-1902

pr @ tirol.gv.at

www.tirol.gv.at/oeffentlichkeitsarbeit