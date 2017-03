Stadt Wien sorgt für ausreichende Grundstücke für leistbares Wohnen

Kraus: Stadtplanung widmete 2016 Grundstücke für 10.000 Wohnungen

Wien (OTS) - In den vergangenen Jahren war Wien von einem stetigen Bevölkerungswachstum geprägt. Wien wuchs seit 2010 um mehr als 100.000 Menschen, 2016 verzeichnete Wien ein Wachstum von ca. 28.000 Personen. „Wien ist und bleibt eine attraktive Stadt. Das ist gut so“, erklärt der Wirtschaftssprecher der Grünen Wien, Peter Kraus. Die Stadtplanung und Stadtentwicklung in Wien war und ist gut vorbereitet. Durch die umfangreiche Widmungstätigkeit der vergangenen Jahre sind bereits jetzt ausreichend Flächen für Wohnbau vorhanden. "Allein im Jahr 2016 wurden Flächenwidmungsverfahren für über 10.000 Wohnungen durchgeführt und auch für die kommenden Jahre hat sich die Stadtplanung vorgenommen, Flächen für 10.000 neue Wohnungen jährlich zu widmen", so Kraus.

Zusätzlich zu den laufenden Widmungen gibt es bereits beschlossene Flächenwidmungs- und Bebauungspläne mit Wohnbaupotential, das aber noch nicht konsumiert ist, im Ausmaß von ca. 30.000 Wohnungen. Die mittelfristige Planung für die kommende Legislaturperiode zeigt, dass das im Regierungsübereinkommen formulierte Ziel von 10.000 neuen Wohnungen pro Jahr durch die Flächenwidmung der entsprechenden Flächen sichergestellt ist.

Die 2017 zu widmenden Projekte umfassen ein Volumen von ca. 1 Mio m2, also mindestens 10.000 Wohnungen durch Projekte über 50 Wohnungen. Auch für die für die folgenden Jahre laufen die Vorbereitungen, sodass die geplante Widmungsvorsorge von mind. 10.000 Wohnungen durch Neubauten in der Stadterweiterung jährlich in jedem Fall sichergestellt ist.

Als Beispiele für großvolumige Stadtentwicklungsprojekte 2017 bis 2020 wären zu nennen:

- entlang der U2-Achse in der Donaustadt, z.B. Hausfeld, Nordteil der Seestadt, Erzherzog Karl Straße

- große Entwicklungen in Donaustadt/Floridsdorf:, Donaufeld, Am langen Felde (ehem. Hrachowina), Gundackergasse, Oase 22+,

- innerstädtische Transformationsflächen: Nordbahnhof, Nordwestbahnhof 1. Teil, Eurogate 2. Teil, Neu Marx

- im Süden Wiens: In der Wiesen Mitte, Atzgersdorf, ehem. Beiersdorfgelände

"Auch wenn die FPÖ anderes behauptet, es wird deswegen nicht wahrer. Und nachdem Herr Pawkowicz partout nicht verstehen will, worum es bei der heute im Planungsausschuss verhandelten Bausperre ging, hier noch mal zur Erläuterung: In diesem Fall sollen deshalb Bausperren verhängt werden, damit schützenswerte Gebäude nicht noch aus Spekulationsgründen abgerissen werden", so Kraus abschließend.



