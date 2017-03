WKÖ begrüßt Lehrberufspaket-Initiative von Wirtschaftsminister Mitterlehner

Vizepräsidentin Schultz: Lehrberufe müssen mit neuen Technologien mitgehen – Durchlässigkeit zwischen Bildungsebenen ist Schlüssel gegen Fachkräftemangel

Wien (OTS) - Das heute von Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner aufgrund der steigenden Anforderungen im digitalen Wandel vorgestellte Lehrberufspaket wird von der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) begrüßt und unterstützt.

„Neue Technologien haben in vielen Branchen Einzug gehalten. Dies verlangt, dass auch die entsprechenden Lehrberufe adaptiert werden müssen. In einigen Bereichen werden auch neue Lehrberufe erforderlich sein“, so Martha Schultz, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Positiv sei, so die WKÖ-Vizepräsidentin, dass künftig die vollen Kosten für alle Vorbereitungskurse von Lehrabschlussprüfungen übernommen werden, denn solche Kurse seien besonders wichtig, da deren Absolventen auch bei den Lehrabschlussprüfungen signifikant besser abschneiden.

„Dass Sprachkurse für Lehrlinge gefördert werden, steigert die internationale Kompetenz unserer Lehrlinge und hebt generell auch das Image der Dualen Ausbildung. Die Imageaufbesserung der Lehrberufe sowie eine bessere Durchlässigkeit zwischen dualer und tertiärer Bildung sind wichtige Komponenten, um den schon bestehenden Fachkräftemangel in Österreich zu bekämpfen“, so Schultz abschließend. (PWK196/BS)

