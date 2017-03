FSG-Köpf: Arbeitgeber auch fit machen für die Lehrausbildung!

Problem ist die mangelnde Bereitschaft, Lehrlinge auszubilden

Wien (OTS/ÖGB) - „Ich sehe das heute präsentierte neue Lehrberufspaket mit dem viel zitierten lachenden und weinenden Auge. Mit der Übernahme der vollen Kosten für die Vorbereitungskurse auf die Lehrabschlussprüfung wird beispielsweise eine Forderung von uns endlich umgesetzt“, erklärt Carina Köpf, Jugendvorsitzende der FSG (Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen) Wien. „Außerdem besteht das Problem nicht darin, dass die Jugendlichen keine Lehre anstreben würden, sondern dass immer weniger Betriebe Lehrlinge aufnehmen, um sie auszubilden“, kommentiert Köpf die Aussage des Wirtschaftsministers, dass eine attraktive Ausbildung entscheidend wäre, um noch mehr Jugendliche für eine Lehre zu begeistern. „Theorie ist zwar gut, Praxis aber noch viel besser - die Wirtschaft soll sich endlich ihrer sozialpolitischen Verantwortung bewusst werden und Jugendlichen mehr Chancen auf eine qualitativ hochwerte Ausbildung und faire Bezahlung ermöglichen! In diesem Sinne sollte der Wirtschaftsminister nicht nur die Berufsbilder, sondern auch die Arbeitgeber fit machen für die Lehrausbildung“, so Köpf.



Auch die Ankündigung weiterer neuer, modernisierter Berufsbilder sieht Köpf mit Skepsis: „Natürlich ist es begrüßenswert, Ausbildungen an die Herausforderungen der Digitalisierung anzupassen, aber wir würden uns schon eine stärkere Einbindung der Gewerkschaften wünschen. Welche Berufsperspektiven hat man als Fahrrad-Mechatroniker? Wir wollen keine Lehrberufe, in denen die Möglichkeiten zur Weiterbildung fehlen, sondern Ausbildungen, die vielfältige Tätigkeiten beinhalten, um innerhalb des erlernten Berufes flexibel sein zu können und Berufsperspektiven und Aufstiegschancen zu haben.“

Rückfragen & Kontakt:

FSG Wien

Tel. 01/53444 39504

www.fsgwien.at