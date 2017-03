Industrie begrüßt Aktualisierung der dualen Berufsausbildung

IV-GS Neumayer: Lehrlingsausbildung muss auf Höhe der Zeit sein – Modernisierung der Ausbildungsverordnungen von entscheidender Bedeutung

Wien (OTS) - „Es ist erfreulich, dass die duale Berufsausbildung stärker in den Fokus gerückt und im Hinblick auf das Thema Digitalisierung weiter modernisiert wird“, so der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer, heute, Mittwoch, anlässlich der Präsentation des geplanten Lehrberufspakets 2017. Unter anderem umfasst das Paket den verstärkten Einsatz von digitalen Technologien wie Diagnosecomputer oder die Berücksichtigung digital gesteuerter Produktionsanlagen in der Lehrlingsausbildung. „Die Lehrlinge selbst erleben neue Entwicklungen in ihren Lehrbetrieben und oft auch einschneidende Veränderungen in ihrem Umfeld. Dementsprechend ist es wichtig, dass die Lehrberufe regelmäßig adaptiert und den neuen Lernerfordernissen in den Unternehmen angepasst werden“, hob Neumayer hervor.

Nichts sei kontraproduktiver, als den Umgang mit Ausrüstungsgegenständen oder technischem Gerät lernen zu müssen, welches so im Arbeitsalltag gar keine Verwendung mehr finde. „Das vorliegende Paket mit seinen angekündigten Neuerungen und Aktualisierungen geht daher in die richtige Richtung. Megatrends wie Digitalisierung und Globalisierung müssen ausreichende Berücksichtigung finden“, so der Generalsekretär, der abschließend hinzufügte: „Es wäre daher angebracht, neben den einzelnen Lehrberufen und Ausbildungsverordnungen das gesamte System der dualen Berufsausbildung zukunftsfit zu konzipieren. Denn eine attraktive Lehrlingsausbildung auf der Höhe der Zeit ist und bleibt für den Wirtschaftsstandort Österreich, unsere Unternehmen und vor allem für die jungen Menschen von entscheidender Bedeutung“, so der Generalsekretär abschließend.

Weitere Informationen: www.iv-net.at/medien

Rückfragen & Kontakt:

IV-Newsroom

+43 (1) 711 35-2306

newsroom @ iv-net.at

www.iv-net.at/medien