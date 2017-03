Team Kärnten/Köfer/Prasch: „Runter mit den Wohnbau-Hürden!“

Neues Wohnbauförderungsgesetz muss massive Verbesserungen bieten

Klagenfurt (OTS) - „Die angestrebte Novellierung des Wohnbauförderungsgesetzes muss endlich ins Ziel gebracht werden.“ Das fordern im Vorfeld der morgigen Landtagsdiskussion Landesrat Gerhard Köfer und Abg. Hartmut Prasch, IG-Obmann des Team Kärnten: „Derzeit ist es ganz klar so, dass die Wohnbauförderung für viele Kärntner uninteressant ist. Einerseits sind die Auflagen viel zu hoch und andererseits gibt es mittlerweile weitaus günstigere Finanzierungsmöglichkeiten, auf die viele Bürger zugreifen. Die Zahl der Wohnbauförderungsnehmer befindet sich seit Jahren im Sinkflug.“ Köfer und Prasch erwarten sich von der Gesetzesänderung massive Verbesserungen. Das Team Kärnten fordert auch, dass es bei der Wohnbauförderung zu einer Zweckbindung kommt. „Jährlich stehen den Bundesländern Milliarden an Wohnbauförderungsmitteln zur Verfügung, wobei diese Gelder von den Ländern oftmals für andere Projekte und das Stopfen von Budgetlöchern verwendet werden“, führt Köfer weiter aus.

LR Köfer pocht zudem auf eine Liberalisierung des heimischen Wohnungsmarktes, der zu den am strengsten regulierten der Welt zählt. „Drei von vier Mietverträgen werden durch den Staat bestimmt. Uns ist vollkommen bewusst, dass ohne mehr privates Geld der Preisdruck am Wohnungsmarkt nicht zu lindern sein wird. Deswegen müssen die strengen Auflagen und Bestimmungen für den Wohnbau radikal gesenkt werden. Nur so kann ein Anreiz, mehr neuen Wohnraum zu schaffen, gesetzt werden.“ Laut Köfer ist das Problem, immer höher werdender Wohnkosten, „ausschließlich über ein steigendes Angebot zu lösen. Mietpreisbremsen, -grenzen und Ähnliches haben sich als völlig ungeeignete Mittel herausgestellt.“

Rückfragen & Kontakt:

Team Kärnten - IG

Thomas-Martin Fian

Tel.: +43 650 8650564

thomas.fian @ team-kaernten.at