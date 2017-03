Grüne/Holub/Lebersorger zur neuen Wohnbauförderung: Ökologisch, energiesparend und sozial treffsicher

Bessere Förderung für ökologisches Bauen und Schwerpunkt auf die Sanierung sind die grünen Ziele für eine Wohnbauförderung NEU

Klagenfurt (OTS) - „Die Wohnbauförderung muss einen zeitgemäßen Anreiz bieten, um vor allem für Personen mit geringem Einkommen leistbaren und vor allem ökologisch hochwertigen Wohnraum zu schaffen.“ so Lebersorger. Vor allem im Neubaubereich soll durch die Verankerung der Life-Cycle-Kosten als Bewertungskriterium anstatt der reinen Errichtungskosten ein wesentlicher Anreiz geschaffen werden, damit verstärkt auf ökologische Bauweisen – vor allem aus heimischem Holz – zurückgegriffen wird. „Somit profitieren nicht nur die BewohnerInnen der neuen Wohnungen von der höheren Lebensqualität, sondern auch die regionale Wirtschaft“, so Lebersorger.



Für Energie-Landesrat Rolf Holub steht bei der Wohnbauförderung vor allem die Sanierung des Gebäudebestands im Vordergrund: „Mit der neuen Wohnbauförderung können wir einen wesentlichen Beitrag zur Senkung unseres Energieverbrauchs leisten.“ Im Rahmen des Energiemasterplans wurde bis 2015 ein Einsparungspotential durch thermische Gebäudesanierung von 1.342 GWh errechnet. „Mit der Wohnbauförderung können wesentliche Anreize geschaffen werden, um unserem Ziel, bis 2015 bei der Wärmeversorgung in Kärnten CO2-neutral zu werden, einen Riesenschritt näher zu kommen“, so Holub. „Aber nicht nur die Dämmung eines Gebäudes, sondern auch die Umstellung auf ökologische und effizientere Heizsysteme soll innerhalb der Wohnbauförderung eine größere Bedeutung bekommen und effizienter gefördert werden“, ist Holub überzeugt.



