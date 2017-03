Vilimsky: Kern, Kurz und Co. nähern sich freiheitlicher EU-Linie an!

"Die Zeit der Ankündigungsblasen von Kern und Kurz muss jetzt bald vorbei sein, wir warten auf die Umsetzung!"

Wien (OTS) - Mit ihren überraschenden Äußerungen, wonach das jetzige Konstrukt der EU nicht funktioniere und es dringend Reformen benötige, nähern sich die beiden Ankündigungspolitiker Kern und Kurz immer mehr der freiheitlichen Linie an. Dies bestätige zumindest nach einer gehörigen Zeitverzögerung, dass die FPÖ von Beginn an die richtige Linie vertreten habe, stellt MEP Harald Vilimsky, FPÖ-Generalsekretär und Delegationsleiter im Europaparlament, aus aktuellem Anlass fest.

Das Problem mit den Ankündigungspolitikern Kern und Kurz sei es, dass beide in internationale Partei- und Fraktionsverbände eingebettet seien, die eine brutale Weiterführung des gescheiterten Zentralisierungskurses wollen, so Vilimsky weiter. „Wann erfolgen nun die ersten Umsetzungen, etwa die Halbierung der 28 Kommissare umfassenden EU-Kommission, die keiner kennt und niemand braucht? Kern und Kurz produzieren mit der Angst vor Stimmenverlusten im Nacken eine Schlagzeile nach der nächsten, gehen dann aber auf Tauchstation, wenn es um die Umsetzung geht“, kritisiert Vilimsky.

Europa solle Freihandel und Frieden absichern und dort Kooperation sicherstellen, wo es wirklich Sinn mache: Forschung und Entwicklung, Verkehr, Umwelt, Bildung oder auch Absicherung der Grenzen, nennt Vilimsky Beispiele. Kern, Kurz und Co. mögen nun endlich liefern und nicht nur permanente Ankündigungsblasen produzieren. „Wie sich die beiden aber in ihren internationalen Parteien und Fraktionen durchsetzen wollen, wo es nur um die Weiterführung des gerade scheiternden Zentralismuskurses geht, bleibt abzuwarten. Sinnvoll wäre es jedenfalls, österreichische Sachallianzen auf europäischer Ebene zu bilden und nicht blind dem internationalen roten und schwarzen Parteigehorsam zu folgen“, regt Vilimsky an.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at