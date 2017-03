Hörl sieht Bundeskanzler Kerns Gefühlsausbruch für die Wirtschaft skeptisch

Hörl: „Zeigen Sie jetzt, dass es nicht nur leere Worte sind!"

Innsbruck (OTS) - „Herzlich Willkommen im Club der Kämpfer für Unternehmerinteressen, Herr Bundeskanzler!“, begrüßt Franz Hörl, Obmann des Tirols Wirtschaftsbundes, Bundeskanzler Christian Kern nach dessen Aussagen beim KMU-Gipfel am Dienstag. "Was bleibt, ist eine gewisse Skepsis angesichts dieses plötzlichen Gefühlsausbruchs für die heimische Wirtschaft“, betont der Landesobmann. Dieser nimmt den artikulierten Willen Kerns zwar zur Kenntnis, fordert zugleich aber den Wahrheitsbeweis.

„Wenn es Ihnen wirklich am Herzen liegt, dann braucht es rasche Taten. Am Besten, Sie beginnen mit der Abschaffung der untragbaren Mehrfachbestrafung für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das wäre eine echte Entlastung!“ Neue Maßnahmen wie Beschäftigungsbonus und Gewerbeordnung mögen gut und recht sein, zuerst müsse man jedoch die eklatanten Mängel im System beseitigen. Bestes Beispiel: „Es kann nicht sein, dass Unternehmerinnen und Unternehmer beispielsweise für ein und den selben Fehler in der Lohnverrechnung durch das Multiplizieren um jeden Beschäftigten teils hundertfach bestraft werden.“ Für Hörl wäre dies ein guter Anlass, um den Ansagen auch Taten folgen zu lassen: „Herr Bundeskanzler, zeigen Sie jetzt, dass es nicht nur leere Worte sind!"

Rückfragen & Kontakt:

Österr. Wirtschaftsbund, Landesgruppe Tirol

Patrick Taxacher

Landesgeschäftsführer-Stv.

Mobil: +43 664 210 1978

p.taxacher @ wirtschaftsbund-tirol.at

www.wirtschaftsbund-tirol.at

Ing.-Etzel-Straße 17

6020 Innsbruck