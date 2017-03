„Eco“ über teure Medizin und „Hidden Champions“ aus Österreich

Am 9. März um 22.30 Uhr in ORF 2

Am 9. März 2017, um 22.30 Uhr in ORF 2

Teure Medizin – Die Baustellen im österreichischen Gesundheitssystem

Viele Österreicher sind mit der medizinischen Versorgung unzufrieden. Patienten liegen in manchen Krankenhäusern in Betten am Gang, für wichtige Operationen gibt es lange Wartelisten, am Land werden Hausärzte rar. Dabei fließen rund 40 Milliarden Euro in den Gesundheitsbereich. Von Reformen wird seit Jahren geredet, die Kosten laufen währenddessen aus dem Ruder. „Eco“ durchleuchtet das Gesundheitssystem: wo die Versorgung der Patienten zu kurz kommt, warum viel Geld versickert und mit welchen Reformen das System wieder fit gemacht werden soll. Bericht: Georg Ransmayr und Hans Wu.

Höhere Zinsen – Die riskanten Alternativen zum Sparbuch

Millionen Sparbuchsparer verlieren derzeit Geld. Während die Zinsen auf einem historischen Tief sind, senkt die Inflation den Wert des Ersparten. Zwei Prozent betrug die Teuerung im Jänner. Um das Ersparte zu retten, braucht man höhere Zinsen oder besondere Erträge. Anlagemöglichkeiten gibt es viele: Immobilien, Anleihen, Fonds, Aktien oder Indexfonds. „Eco“ zeigt Alternativen zum sicheren Sparbuch und nennt deren Risiken, das angesparte Geld auch zu verlieren. Bericht: Johannes Ruprecht.

Heimliche Weltmarktführer – Unbekannte Spitzenleistungen „made in Austria“

Viele österreichische Weltmarktführer wie Red Bull, Swarovski oder die voestalpine kennt man. Aber es gibt auch mehr als 160 sogenannte „Hidden Champions“ in Österreich. Unternehmen, die den globalen Markt mit ihren Spitzenprodukten dominieren, in der breiten Öffentlichkeit aber nicht bekannt sind. Diese Firmen schaffen es, ohne Scheinwerferlicht und viel Marketing zu überzeugen. „Eco“ zeigt die Rezepte und Strategien dieser heimlichen Marktführer und gibt Einblick, wie sie es schaffen, weltweit erfolgreich zu sein. Bericht:

Bernadette Ritter.

