ORF III am Donnerstag: „Inside Brüssel“ u. a. zum Rechtsruck in Europa, „60 Minuten.Politik“ zu Österreichs Familienpolitik

Außerdem: Auftakt zum Doku-Fünfteiler „Neuseeland von oben“ in der „Wilden Reise“, „Im Brennpunkt“ über erste Taxifahrerin Afghanistans

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 9. März 2017, steht der ORF-III-Abend wieder im Zeichen von Politik und Information. Zunächst aber präsentiert Naturfilmer Erich Pröll in der „Wilden Reise“ den ersten Film des Doku-Fünfteilers „Neuseeland von oben“, der „Fjorde und Regenwälder“ (20.15 Uhr) im Süden des Landes beleuchtet. Das Filmteam besucht den „Fjordland“-Nationalpark, der 1952 zum Naturschutzgebiet erklärt wurde und mit seiner einzigartigen wilden Küstenlandschaft zum Weltnaturerbe der UNESCO gehört. Weitere Stationen sind die Sutherland-Wasserfälle und der Lebensraum des Kakapo, der einzigen Papageienart auf der Welt, die nicht fliegen kann.

Im Europäischen Parlament diskutiert Peter Fritz anschließend in „Inside Brüssel“ (21.05 Uhr) anlässlich des Aufschwungs rechter Bewegungen in den Niederlanden und in Frankreich, die verstärkt auf Angst vor Einwanderern setzen, die Frage: „Erobert der Populismus Europa?“. Weiters sind der Umgang mit Flüchtlingen in sogenannte Verfahrenszentren außerhalb der EU und der deutsche Wahlkampf mit der für Angelika Merkel zunehmend ernsthaften Konkurrenz durch den langjährigen Europapolitiker Martin Schulz die Themen des Polittalks. Zu Gast sind diesmal Birgit Sippel (SPD), Harald Vilimsky (FPÖ), Michael Laczynski („Die Presse“) und Rik Winkel („Het Financieele Dagblad“, Niederlande).

Die erste und einzige Taxifahrerin Afghanistans steht danach „Im Brennpunkt“ (21.55 Uhr). Sara Bahayi behauptet sich in einer patriarchalischen und religiösen Gesellschaft, in der es sonst kaum berufliche Perspektiven für Frauen gibt, und hat den Entschluss gefasst, nicht zu heiraten, sondern selbstständig zu leben. Sie möchte anderen Afghaninnen zeigen, dass es keinen Job gibt, den eine Frau nicht ausüben kann.

Abschließend widmet sich „60 Minuten.Politik“ (22.25 Uhr) der Frage „Österreichs Familienpolitik – Teuer aber wirkungslos?“. Seit Anfang März gibt es das neue Kindergeld-Konto. Das heißt: weniger Unterstützung für die Eltern und eine Verkürzung der Anspruchsfrist. Insgesamt fließt aber noch immer viel Geld in familienpolitische Maßnahmen, Sachleistungen gibt es aber hierzulande kaum. Dazu begrüßen ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher und „profil“-Innenpolitik-Chefin Eva Linsinger die Familien- und Jugendsprecher/innen der Parlamentsparteien. Zu Gast sind Angela Lueger (SPÖ), Asdin El Habbassi (ÖVP), Anneliese Kitzmüller (FPÖ), Judith Schwentner (Die Grünen), Claudia Gamon (NEOS) und Leopold Steinbichler (Team Stronach).

