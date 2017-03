Weltfrauentag – Stronach/Schenk/Lugar: Frauen dürfen im eigenen Land nicht zu Unterdrückten werden!

Team Stronach Pfefferspray-Verteilaktion ist Signal an die Regierung – „Wir reden nicht nur, wir handeln!“

Wien (OTS) - „Eine Frau darf im eigenen Land nicht zur Unterdrückten werden“, stellte Team Stronach Frauensprecherin Martina Schenk am internationalen Weltfrauentag im Zuge einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Team Stronach Klubobmann Robert Lugar fest. „Frauenrechte, wie sie jahrzehntelang erkämpft wurden, sind durch den Zuzug massiv in Gefahr“, so Lugar. Es sei ein sehr wichtiges Thema, dessen Problematik aber „viel größer und grundsätzlicher ist, als die Grünen sie sehen. Hier wird oberflächliche Kosmetik betrieben und Rechte verteidigt, wo sie nicht zu verteidigen sind“, spielte Lugar etwa auf die Diskussion über das Binnen-I an.

„Frauenpolitik ist eine Querschnittmaterie, es gibt viele Themen abzuarbeiten. Angefangen von der Genitalverstümmelung, über gleicher Lohn für gleiche Arbeit bis zur Sicherheit der Frauen in unserem Land“, mahnte Schenk. Gerade in diesem Bereich bestehe akuter Handlungsbedarf; wenn die Polizei Taschenalarme verteile, sei das schon ein Zeichen dafür. „Die Zahl der sexuellen Übergriffe ist massiv gestiegen, wie die aktuelle Kriminalitätsstatistik zeigt. Als Antwort darauf Verhaltensregeln für Frauen auszugeben, das ist der falsche Weg. Wir reden nicht nur, wir handeln!“, erklärte Schenk zur Team Stronach Pfefferspray- Verteilaktion. Wenn nur einer Frau dadurch geholfen werde, sei das Ziel dieser Aktion schon erreicht.

Natürlich sei Pfefferspray alleine keine Lösung, aber „diese Aktion ist ein Signal an die Regierung, endlich zu handeln. Die Regierung muss für den Schutz und die Sicherheit unserer Frauen sorgen“, mahnte Lugar. Die Zahl der sexuellen Übergriffe und Vergewaltigungen durch ausländische Täter sei um knapp 500 Prozent gestiegen. „Das zeigt deutlich: Hier ist Feuer am Dach! Unser Frauenbild ist mit dem ihrem nicht kompatibel. Wir dürfen keinen Millimeter abweichen, diese Rechte zu verteidigen“, so Lugar. Wenn die Regierung es nicht schaffe die Frauen zu beschützen, dann „müssen sie zum Selbstschutz greifen. Deshalb ist es auch sinnvoller Pfeffersprays und nicht Taschenalarme zu verteilen“, richtete Lugar einen Appell an den Innenminister.

Bei der anschließenden Verteilaktion vor dem Parlament in Wien wurden rund 750 Stück Pfeffersprays an besorgte Bürger abgegeben.

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach Parlamentsklub

++43 1 401 10/8080

parlamentsklub @ teamstronach.at