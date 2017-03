„profil online“: Neue Hinweise auf Verbindungen EADS-ORF

Lobbyist verrechnete EADS 2003 eine Million Euro für "Öffentlichkeitsarbeit mit dem ORF“

Wien (OTS) - Wie „profil online“ berichtet, waren die Verbindungen zwischen dem Rüstungskonzern EADS und dem ORF enger als bisher angenommen. Im Jänner 2003 stellte ein damaliger österreichischer EADS-Lobbyist der deutschen EADS Military Aircraft ein „Honorar laut Vereinbarung“ in der Höhe von einer Million Euro in Rechnung. Und zwar für die „Werbliche Betreuung Eurofighter Kampagne f. d. österr. Bundesheer“. Konkret wird in der Rechnung ausgeführt: „Für die werbliche Betreuung Januar bis Dezember 2002 erlauben wir uns wie folgt in Rechnung zu stellen: Öffentlichkeitsarbeit mit dem ORF – Gespräche und Veranstaltungen mit den Redakteuren und Sendungsgestaltern zwecks Produktion und Sendung von Reportagen über EADS, EUROFIGHTER und OFFSET (Anm. Gegengeschäfte), Ausstrahlung in Sendungen wie z.B. Zeit im Bild, Report, Euro, Am Schauplatz, Modern Times, Thema, etc.“

ORF-Pressesprecher Martin Biedermann verwies auf „profil“-Anfrage auf eine durch Generaldirektor Alexander Wrabetz veranlasste Untersuchung der damaligen Vorgänge durch die ORF-Innenrevision.

