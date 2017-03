Frauenberger gratuliert neuer Ministerin Rendi-Wagner

Wien (OTS) - Die Wiener Stadträtin für Soziales, Gesundheit und Frauen gratuliert der designierten Gesundheits- und Frauenministerin zu ihrer neuen Aufgabe: „Mit Pamela Rendi-Wagner übernimmt eine ausgewiesene Gesundheitsexpertin mit großer Erfahrung dieses wichtige Ressort. Ich bin mir sicher mit ihr eine Partnerin zu haben um die vor uns liegenden Herausforderungen lösen zu können. Wir werden uns gemeinsam für die beste Gesundheitsvorsorge, die allen unabhängig von ihrem Einkommen zu Verfügung steht, einsetzen.“

Auch in der Frauenpolitik erwartet sich Frauenberger wichtige Fortschritte für die Gleichberechtigung: „Rendi-Wagner hat sich bereits in ihrer bisherigen Aufgabe stark für frauenpolitische Ziele engagiert. Gleiche Rechte können wir nur durch aktive Frauenpolitik erreichen. Ich freue mich darauf gemeinsam in den nächsten Monaten wichtige Schritte, wie die Quotenregelung für Aufsichtsräte, umsetzen zu können und auf die gute Zusammenarbeit im Sinne der Frauen.“

