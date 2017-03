ORF SPORT + mit den Highlights von den österreichischen Tischtennis-Staatsmeisterschaften

Am 9. März im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 9. März 2017, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom Herren-Slalom in Kranjska Gora um 19.00 Uhr, von den österreichischen Tischtennis-Staatsmeisterschaften um 20.15 Uhr und von der Moguls-Bewerben bei der Freestyle-WM Sierra Nevada 2017 um 20.45 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.20 Uhr.

Mit einem Favoritensieg von Stefan Fegerl und einem Premierensieg für Sofia Polcanova gingen die 87. österreichischen Staatsmeisterschaften im Tischtennis zu Ende. 15-mal holte sich Rekordsiegerin Liu Jia seit 1998 den Titel, im Finale der diesjährigen Titelkämpfe im Universitäts- und Landesportzentrum Salzburg musste die 35-Jährige ihrer Froschberg-Kollegin Sofia Polcanova den Vortritt lassen. Das 4:1 der zuletzt in Hochform agierenden Polcanova war gleichbedeutend mit ihrem ersten Einzeltitel. Bei den Herren bedeutete das 4:2 von Stefan Fegerl über Titelverteidiger Dominique Plattner das vierte Einzelgold für den Düsseldorf-Legionär nach 2001, 2012 und 2014. Neben ihrem Titelgewinn im Einzel fügte Sofia Polcanova ihrer Sammlung noch zwei Siege im Doppel hinzu und blieb damit über das gesamte Wochenende ungeschlagen. Nicht nur die 22-Jährige, auch Simon Pfeffer stand in den Doppelbewerben zweimal ganz oben auf dem Podest. Nach ihrem gemeinsamen Triumph im Mixed-Doppel (Finalerfolg über das Ehepaar Fegerl/Li) holte Polcanova an der Seite von Li Qiangbing auch das Damendoppel, Pfeffer setzte sich an der Seite von Alexander Chen im Endspiel des Herrendoppels hauchdünn mit 11:9 im Entscheidungssatz gegen Plattner/Storf durch.

