FPÖ-Schimanek: Freiheitliche Frauen diskutierten brennendes Thema Sicherheit für Frauen in Österreich

Die Initiative Freiheitliche Frauen lud anlässlich des Internationalen Frauentages zu einer Diskussionsveranstaltung mit hochkarätigem Podium

Wien (OTS) - Anlässlich des Internationalen Frauentages veranstaltete die Initiative Freiheitliche Frauen (IFF) heuer bereits zum 7. Mal eine große Diskussionsrunde. Dieses Jahr stand das Sicherheitsthema im Fokus, das gerade durch den ernüchternden Kriminalitätsbericht 2016 aktueller denn je wurde. Am Podium diskutierten Nahostexpertin Dr. Karin Kneissl, Islamkennerin Laila Mirzo und NAbg. Petra Steger.

„Die Diskutantinnen waren sich einig darüber, dass der starke Zuzug von jungen muslimischen Männern nach Österreich eine sicherheitspolitisch große Herausforderung darstellt“, so NAbg. Carmen Schimanek, FPÖ-Frauensprecherin und Bundesobfrau der Initiative Freiheitliche Frauen (IFF). So wies Karin Kneissl auf ihre Erfahrungen in den Herkunftsländern dieser Männer und dem dort vorherrschenden Frauenbild hin, das mit jenem der westlichen Welt nicht vereinbar sei und sich seit dem Aufkommen des politischen Islams in den späten 1960er Jahren massiv zum Nachteil der Frauen entwickelt habe. „Deshalb warnte Karin Kneissl eindrücklich vor den Folgen, die auch in Europa immer stärker zu spüren sind“, berichtete Schimanek.

Laila Mirzo forderte ein Ende des politisch korrekten Wegsehens der Politik: So würden in Deutschland bereits Ehestreitigkeiten von Muslimen von offiziellen Gerichten auf Grundlage der Scharia gefällt, was gerade für die betroffenen Frauen meist problematisch enden würde.

Petra Steger betonte, dass die Regierung die Hauptverantwortung für die Massenmigration nach Österreich trage und forderte jetzt Taten zum Schutz der Frauen in Österreich ein. Gerade das Integrationsministerium von Sebastian Kurz sei hier absolut säumig. Die Integration der vielen jungen Männer funktioniere überhaupt nicht.

Für IFF-Bundesobfrau Carmen Schimanek war die Veranstaltung ein toller Erfolg: „Das enorme Publikumsinteresse zeigt, dass gerade das Thema Sicherheit den Frauen unter den Nägeln brennt. Das subjektive Sicherheitsgefühl ist in den letzten beiden Jahren massiv schlechter geworden. Der Kriminalitätsbericht 2016 mit dem starken Anstieg an sexuellen Gewaltdelikten ist nun auch ein objektiver Beweis dafür, was die Regierenden von SPÖ und ÖVP den Frauen in Österreich mit der unkontrollierten Massenzuwanderung vieler jungen Männer ohne jegliche Perspektive in diesem Land, angetan haben.“

