Grüne: Mit Rendi-Wagner wird eine ausgewiesene Expertin neue Gesundheits- und Frauenministerin

Glawischnig: Großbaustelle Frauenpolitik ist größte Herausforderung für Bundesregierung

Wien (OTS) - „Pamela Rendi-Wagner ist eine ausgewiesene Expertin im Bereich Public Health. Wir begrüßen ihre Bestellung zur neuen Gesundheits- und Frauenministerin und wünschen ihr für den Start alles Gute. Wir erwarten uns von ihr, dass die Stiefkinder im Österreichischen Gesundheitswesen, die Gesundheitsförderung und die Prävention, in Zukunft eine wichtigere Rolle spielen“, sagt Eva Glawischnig, Grüne Bundessprecherin und Klubobfrau.

„Die größte Herausforderung im Gesundheitsbereich wird das neue Primärversorgungsgesetz sein. Dabei gilt es sicherzustellen, dass es für die Sozialversicherung klare gesetzliche Vorgaben gibt, damit die Gesundheitsversorgung nicht in die Hände von Konzernen und undurchsichtigen Firmenkonstruktionen gerät. Wir wollen auch, dass die Bedürfnisse der Menschen im Krankheitsfall wieder mehr in den Mittelpunkt rücken und damit auch die Angebote von nicht-ärztlichen Gesundheitsberufen wie z. B. Psychotherapie, psychologische Beratung, Ergotherpaie, Physiotherapie und Logopädie zugänglich und leistbar werden. Sehr wesentlich wird auch der Kampf gegen die zunehmend langen Wartezeiten auf notwendige Behandlungen werden, weil dadurch finanziell Schwächere massiv benachteiligt sind, die sich keine Privatbehandlung leisten können“, sagt Glawischnig.

„Im Bereich der Frauenpolitik wartet eine Großbaustelle auf die neue Ministerin. Hier gilt es die Einkommensschere zwischen Frauen und Männern zu schließen. Frauen verdienen in Österreich immer noch um fast 23 Prozent weniger als Männer, womit Österreich auch weit schlechter dasteht, als der EU-Durchschnitt. Weiters fehlen Frauen in Führungsjobs. Sie sind etwa mit nur 3,6 Prozent der CEO’s in Österreich mehr als unterrepräsentiert“, kritisiert Glawischnig. „Auch die fehlende Unterstützung für Frauen am Land und die familienpolitische Benachteiligung sind seit Jahren drängende Probleme vieler Frauen in Österreich. Hier gibt es nach wie vor viel zu wenig Engagement von der Bundesregierung, vor allem von Bundeskanzler Kern. Das spiegelt sich auch in der niedrigen Frauenquote von SPÖ und ÖVP im Parlament wieder. Die Regierungsspitze ist gefordert, jetzt endlich Lösungen für die vielen Probleme von Frauen in Österreich zu schaffen“, schließt Glawischnig.

