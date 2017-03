Wohnbauförderungsgesetz: SPÖ steht für leistbares Wohnen

Scherwitzl: Schön, dass andere Parteien bei diesem Thema endlich aufwachen. Rechnen mit rascher Umsetzung des neuen Wohnbauförderungsgesetz.

Klagenfurt (OTS) - „Seit LH-Stv.in Gaby Schaunig die Wohnbauagenden im Land übernommen hat, hat sich bereits viel zum Positiven verändert“, stellt SPÖ-Klubobmann Stv., LAbg. Andreas Scherwitzl anlässlich des Themas der aktuellen Stunde: „Wohnbauförderung neu“ morgen im Kärntner Landtag unmissverständlich fest.

„So wurde bereits im November 2013 die Wohnbeihilfe angehoben und die anrechenbaren Beträge für den Wohnaufwand und die Betriebskosten erhöht“, führt Scherwitzl aus. Seit dem Jahr 2013 werden auch mehrjährige Bauprogramme für die gemeinnützigen Bauvereinigungen erstellt, da ein ausreichendes Angebot an gemeinnützigen Mietwohnungen die beste Preisbremse darstellt, wie die regelmäßig stattfindende Mietzinserhebung der AK Kärnten zeigt. Es werden im Programm Wohnbauprojekte in ganz Kärnten – sozusagen von A bis Z, von Althofen bis Zell-Pfarre – zugesichert und befinden sich in der Umsetzung. „Eine jüngst veröffentlichte Statistik zeigt, dass die Mietkosten gemeinnütziger Bauvereinigungen rund 2,4 Euro pro Quadratmeter unter dem Privatmarkt liegen“, so Scherwitzl. Zur Abfederung der Annuitätensprünge des Wohnbauförderungsgesetzes 1992 wurde bereits im Jahr 2014 ein Mietensenkungsprogramm umgesetzt, sodass eine drohende Mieterhöhung um einen Euro pro Quadratmeter für die Mieterinnen und Mieter abgewendet werden konnte.

„Leistbares Wohnen ist ein Grundbedürfnis der Menschen hinter dem die SPÖ Kärnten zu hundert Prozent steht“, betont Scherwitzl. Es dürfe niemals zur sozialen Frage werden, ob man sich ein Dach über dem Kopf leisten könne oder nicht.

„Im Bundesländervergleich hat Kärnten zwar geringe Wohnkosten, dennoch sind die Aufwendungen für das Wohnen für viele Menschen eine zunehmende finanzielle Belastung“, weiß Scherwitzl auch aus seiner unmittelbaren Erfahrung als Bürgermeister. Zudem erfordern geänderte demographische Bedingungen neue Wohnformen, deren Förderung nach den derzeitigen gesetzlichen Bestimmungen nur unzureichend möglich ist.

„Aus diesen Gründen wurde von der zuständigen Wohnbaureferentin Gaby Schaunig, unter Einbeziehung der gemeinnützigen Wohnbauträger, der Arbeiter- und Wirtschaftskammer, ein neues modernes Wohnbauförderungsgesetz ausgearbeitet. Die wesentliche Neuerung hierbei ist eine Koppelung der Wohnbauförderung an raumplanerische Kriterien und Vorgaben des örtlichen Entwicklungskonzeptes. Im Vordergrund stehen Siedlungsschwerpunkte und die Belebung von bestehenden Orts- und Siedlungskernen, sparsame Verwendung von Grund und Boden (unter anderem durch Reconstructing), flächensparende Bauweise und Bauen im Bestand. „Da die anderen Parteien nun endlich aufwachen und sich diesem Thema stellen, rechnen wir mit dem Ende der Blockade-Politik und einer raschen Beschlussfassung zum neuen Wohnbauförderungsgesetz“, schließt Scherwitzl.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Landtagsklub Kärnten, Klagenfurt