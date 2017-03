Blümel/Ulm: Verwaltung von Gemeindewohnungen muss professionalisiert werden

Trotz Wohnungsknappheit stehen tausende Wohnungen bei Wiener Wohnen leer – Unterstützung bei Privatisierung der Verwaltung

Wien (OTS) - „Die Verwaltung von Gemeindewohnungen in Wien muss professionalisiert werden“, erklärten heute der Landesparteiobmann der ÖVP Wien, Stadtrat Gernot Blümel, sowie Wohnbausprecher Gemeinderat Wolfgang Ulm angesichts aktueller Zahlen der Wirtschaftskammer Wien, wonach rund 20.000 Gemeindewohnungen in Wien leer stehen. „Diese Zahlen sind absolut glaubwürdig und decken sich auch mit unseren Informationen“, so Ulm. Jetzt brauche es endlich konkrete Maßnahmen, „denn es kann nicht sein, dass in Wien akute Wohnungsknappheit herrscht und bei Wiener Wohnen tausende Wohnungen einfach leer stehen. Offensichtlich schafft es Wiener Wohnen nicht, die Gemeindewohnungen mit geeigneten Maßnahmen effizient genug zu verwalten“, so Blümel und Ulm, die deshalb die Forderung der Wirtschaftskammer unterstützen, in Richtung Privatisierung der Verwaltung zu gehen.

„Anstatt weiterhin eine Leerstandabgabe zu fordern, die massiv ins Eigentumsrecht eingreifen würde, sollte man seitens der rot-grünen Stadtregierung lieber vor der eigenen Türe kehren. Rot-Grün muss die nötigen Schritte ergreifen, um diese Wohnungen denjenigen zur Verfügung zu stellen, die diese auch tatsächlich benötigen. Mit Steuergeld finanzierte Wohnungen dürfen nicht gehortet werden“, so Blümel und Ulm weiter. Darüber hinaus sei es auch nicht verständlich, warum nach wie vor ein regelmäßiger Gehaltscheck im Gemeindebau von Rot-Grün abgelehnt werde. „Schließlich geht es um soziale Treffsicherheit und Fairness, die in Wiens Gemeindebauten endlich wieder Einzug erhalten müssen“, so Blümel und Ulm abschließend.

