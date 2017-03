Bundesjugendvertretung zu Frauentag: Endlich mit Schieflagen am Arbeitsmarkt aufräumen!

Frauen müssen von Arbeit leben können. Kürzung von Mindestsicherung ist frauenfeindlich!

Wien (OTS) - Anlässlich des Weltfrauentages zeigt die Bundesjugendvertretung (BJV) auf, dass für junge Frauen die ungerechte Verteilung von Arbeit und Lohn immer noch große Belastungen mit sich bringt: „Wie die aktuellen Zahlen einmal mehr belegen, sind wir bei der Gleichstellung am Arbeitsmarkt immer noch weit vom Ziel entfernt“, betont BJV-Vorsitzende Julia Herr. „Einerseits ist die Gehaltsschere immer noch viel zu weit offen und Frauen verdienen im Schnitt um 23 Prozent weniger als Männer. Andererseits sind viele Frauen durch unbezahlte Arbeit oder Betreuungspflichten an Teilzeitjobs gebunden“, so Herr.

Berufsorientierung neu gestalten!

Die BJV sieht dringenden Aufholbedarf: „Es ist völlig unverständlich, warum die Last der unbezahlten Arbeit hauptsächlich von Frauen getragen wird. Hier muss es endlich eine Trendumkehr geben. Beispielsweise müssen auch Unternehmen in die Pflicht genommen werden, flexibler auf die Lebensrealitäten ihrer MitarbeiterInnen einzugehen“, fordert Herr.

Ein wichtiger Aspekt ist der Bildungsbereich: „Es gibt nach wie vor keine ausreichende Verankerung von Berufsorientierung, die gendersensibel angelegt ist. Das wäre aber ein wichtiger Schritt, um den Kreislauf der eingeschränkten Berufswahl zu durchbrechen“, erklärt Herr.

Arbeit anders bewerten!

Andererseits liegt ein bedeutender Faktor für Ungleichbehandlung darin, wie Arbeit bewertet wird, zeigt die Vorsitzende auf: „Es muss endlich Schluss damit sein, dass Branchen, in denen mehrheitlich Frauen tätig sind, chronisch unterbezahlt sind. Viele Frauen können dadurch nicht von ihren Jobs leben.“

Die BJV betont auch, dass Frauen durch Benachteiligungen am Arbeitsmarkt, wie etwa Teilzeitarbeit oder schlechte Bezahlung, überdurchschnittlich auf Mindestsicherung angewiesen sind. „Die aktuellen Kürzungen bei der Mindestsicherung sind damit auch klar frauenfeindlich“, kritisiert Herr. Das Recht auf Mindestsicherung müsse in ganz Österreich in vollem Umfang gewährt werden und spezifische Risikofaktoren stärker berücksichtigen, fordert die BJV.

BJV-Frauenkomitee mit neuen Sprecherinnen

In der BJV bietet das Frauenkomitee jungen Frauen eine Plattform, um auf Themen aufmerksam zu machen, die für junge Menschen auf der frauenpolitischen Agenda stehen.

Bei der gestrigen BJV-Frauenkonferenz wurden die neuen Sprecherinnen für die nächste Funktionsperiode gewählt:

Julia Rainer (Pfadfinderinnen und Pfadfinder Österreich), Sprecherin des Frauenkomitees

Katharina Laumer (Sozialistische Jugend Österreich), Stv. Sprecherin Amadea Horvath (Schülerunion Österreich), Stv. Sprecherin

Das Frauenkomitee hat sich zum Ziel gesetzt, Mädchen und junge Frauen zu stärken. Im Zentrum der nächsten zwei Jahre steht der gemeinsame Einsatz für Gleichstellung auf allen Ebenen und gegen Sexismus. Noch am Abend der Wahl wurde intensiv mit Vertreterinnen vieler Jugendorganisationen, unter anderem der Muslimischen Jugend, über das Debattenwirrwarr rund um das Kopftuch diskutiert. Die neuen Frauenkomitee-Sprecherinnen sind sich dabei einig: „ Selbstbestimmung von jungen Frauen muss immer und überall gewährleistet sein – der gleichberechtigte Zugang zu Beruf und Arbeitsmarkt darf keinesfalls eingeschränkt werden!“

