T-Mobile zweites Mal in Folge mit bestem Kundenservice ausgezeichnet

Der mit über 4,3 Millionen Kunden zweitgrößte Netzbetreiber Österreichs verfügt nicht nur über ein sehr gut ausgebautes, schnelles und stabiles Netz, sondern auch über einen exzellenten Kundenservice“, lautet das Resümee von connect nach 50 Testanrufen an der T-Mobile Serviceline. „Die T-Mobile-Experten sind sich nicht zu schade, auch einfache Fragen ausführlich und verständlich zu erklären – etwa wozu die WLAN-Funktion dient. Connect Redaktion

Maria Zesch, CCO von T-Mobile: „Unsere T-Mobile-Kunden bekommen frei nach dem ‚Wie-ich-will-Prinzip‘ das, was sie wirklich wollen, individuelle Beratung auf Top-Niveau. Möglich ist das dank sehr engagierter, bestens geschulter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und einer kundenfreundlichen Produktwelt. Wir sind sehr stolz auf unsere Kolleginnen und Kollegen im Service und auf das, was sie jeden Tag für unsere Kundinnen und Kunden leisten. Maria Zesch, CCO T-Mobile Austria

Connect-Urteil bescheinigt T-Mobile „Testsieger“ im Mobilfunkhotline-Test

T-Mobile einziger Mobilfunkanbieter Österreichs mit „Sehr gut“

Weitere Auszeichnung zum Testsieger „Mobilfunkshops“

Das Service des telefonischen Kundendienstes von T-Mobile wurde vom angesehenen deutschen Fachmagazin „connect” zum zweiten Mal in Folge zum Besten in Österreich gekürt. Unter den getesteten Mobilfunkhotlines Österreichs sicherte sich T-Mobile Austria als einziger Mobilfunkanbieter ein „Sehr gut“ und erreicht zudem die zweithöchste Punktezahl im gesamten deutschsprachigen Raum, in dem 20 Mobilfunkhotlines getestet wurden.

Mobilfunkshop-Service-Studie kürt T-Mobile zum Testsieger

Neben der connect-Auszeichnung wurden die T-Mobile-Shops von der Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) zum Testsieger „Service und Beratung“ gekürt. „Die besten Leistungen bei der Tarifberatung sowie auch in der Kategorie Beratung insgesamt zeigten die Mitarbeiter der T-Mobile-Shops“, lautet das Testurteil des ÖGVS. „Die T-Mobile-Shops erfüllten die gesetzten Kriterien insgesamt am besten und wurden Testsieger“.

Die Leistungen in den Bereichen Beratung und Service wurden mit speziell qualifizierten und verdeckten Testern gemessen. Sie ließen sich zu einem neuen Mobilfunktarif sowie einem Smartphone anhand von zwei möglichen vorgegebenen Szenarien (Wenignutzer und Vielnutzer) beraten und füllten anschließend einen Fragebogen mit insgesamt 35 Fragen aus.

T-Mobile vielfach ausgezeichneter Testsieger

2016 konnte T-Mobile vier weitere Auszeichnungen gewinnen. Der Austrian Internet Monitor (AIM) bescheinigte im 2. Quartal T-Mobile (inkl. tele.ring) den ersten Platz bei Kundenzufriedenheit bei Internetanbietern. Bei der Gesamtzufriedenheit lag T-Mobile mit 89 Prozent Zufriedenheit (sehr zufrieden/zufrieden) deutlich über dem Mittelwert von 74 Prozent. Im Juni 2016 wurde T-Mobile zum dritten Mal in Folge von den Lesern des Fachmagazins Connect zum beliebtesten Mobilfunknetzbetreiber Österreichs gekürt. Im August 2016 erhielt T-Mobile bei der „fête d’excellence das Qualitätssiegel „Top Service“ für exzellente Kundenorientierung. Im Connect-Netztest im Herbst 2016 erhielt das T-Mobile-Netz das Urteil „Sehr gut“.

Detaillierte Ergebnisse zum connect-Mobilfunkhotline-Test nachzulesen in connect Ausgabe 04/2017. Ergebnisse zum ÖGVS-Mobilfunkshop-Test unter www.qualitaetstest.at.

