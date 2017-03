8.März: Raus zum Streik!

Rote Jugendorganisationen rufen zum „Global Women’s Strike“ am Internationalen Frauentag auf.

Wien (OTS) - In einer Zeit, in der der Feminismus totgesagt wird, während gleichzeitig Probleme wie Gewalt gegen Frauen oder der Gender Pay Gap immer noch nicht beseitigt wurden, ist der 8.März als internationaler Feiertag wichtiger denn je. Gleichberechtigung soll endlich Realität werden, finden die Vertreterinnen der Jugendorganisationen SJ, aks und VSStÖ und unterstützen deshalb den Frauenstreik in Österreich.

„Immer noch verdienen Frauen ein Viertel weniger als Männer, immer noch ist jede 5. Frau mindestens einmal in ihrem Leben von Gewalt betroffen. Wie können wir da behaupten, gleichberechtigt zu sein?“, fragt Marlis Zederbauer, Frauensprecherin der Sozialistischen Jugend (SJ). „Wir brauchen Feminismus und wir brauchen eine internationale Frauenbewegung, die die Durchsetzung unserer Rechte einfordert.“

„Diskriminierung von Frauen beginnt schon in der Schule. Veraltete Lehrpläne und mit Sterotypen gespickte Schulbücher tragen dazu bei, uns schon als kleine Kinder veralteten Rollenbilder einzutrichtern. Auch schon mit der gläsernen Decke machen wir als Schülerinnen Bekanntschaft, wenn es um den Posten der Schulsprecherin geht. Nur knapp mehr ein Drittel aller SchulsprecherInnen in Österreich sind weiblich.“, so Jasmin Chalendi Bundesvorsitzende der Aktion kritischer Schüler_innen.

„Neben der schlechteren Bezahlung von Frauen, arbeiten Frauen in Österreich mehr als Männer. Dies belegt die wöchentliche Gesamtarbeitszeit, bei der nicht nur die Erwerbsarbeit, sondern auch die Hausarbeit, und sie Kinderbetreuung berücksichtigt werden. Letztere, Hausarbeit und Kinderbetreuung, werden fast immer von Frauen erledigt und kaum bezahlt. Führungspositionen werden nur zu einem Drittel von Frauen besetzt. Diese Liste an Daten kann endlos weitergeführt werden und ist sehr aussagekräftig - von Gleichberechtigung ist noch lange nicht die Rede, wir haben noch viel aufzuholen! Deshalb begehen auch wir diesen internationalen Frauenkampftag, weil allen Menschen die gleichen Chancen zustehen!“, sagt Berivan Osso, Bundesfrauensprecherin vom Verband sozialistischer Student_innen Österreich.

„Der Frauentag ist nicht nur ein Feiertag, sondern erinnert uns auch daran, dass gleiche Rechte und Chancen immer noch erkämpft werden müssen. Deshalb unterstützen wir den Global Women’s Strike“, so die Vertreterinnen der Jugendorganisationen abschließend.

