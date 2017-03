Wirtschaftsbund: Ankündigung von Kanzler Kern, KMU besser zu unterstützen, begrüßenswerte Idee

Leitl/Haubner: „Kleine und mittlere Unternehmen bilden Rückgrat unserer Wirtschaft“ - „Prüfstein für Kanzler und SPÖ wird sein, ob Verbot von Mehrfachstrafen bis Ende Juni vorliegt“

Wien (OTS) - Überrascht, aber erfreut über die Ankündigung von SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern, kleine und mittlere Unternehmen besser zu unterstützen, zeigen sich Wirtschaftsbund-Präsident Christoph Leitl und WB-Generalsekretär Peter Haubner. Beide erwarten, dass Kanzler Kern den Ankündigungen nun Taten folgen lässt: „Die Abschaffung von Mehrfachbestrafungen für ein und dasselbe Verwaltungsvergehen muss bei den Unternehmen der Vergangenheit angehören.“

Das Thema „Aus für Mehrfachstrafen/Abschaffung des Kumulationsprinzips“ ist ein Prüfstein für Kanzler Kern und die SPÖ. „Wenn es Kern gelingt, bis Ende Juni ein wirksames Verbot von Mehrfachstrafen vorzulegen, verdient das Respekt.“ Zudem spendet in diesem Fall Wirtschaftsbund-Präsident Leitl 11.000 Euro - das ist jener Betrag, den ein Unternehmen jüngst an Mehrfachstrafen bezahlen musste - aus eigener Tasche an eine karitative Einrichtung.

Auch das Prinzip ‚Beraten statt strafen‘ soll bei den laufenden Entbürokratisierungsmaßnahmen und Deregulierungen in den Vordergrund gestellt werden“, so Leitl und Haubner.

Angesichts der Tatsache, dass Kanzler Kern noch vor kurzem in seinen wirtschaftspolitischen Ausführungen eine Verkürzung der Arbeitszeit mit Lohnausgleich, die Einführung von Vermögens- sowie Erbschafts- und Schenkungssteuern oder auch eine Computer-Abgabe gefordert hat, ist die Ankündigung des SPÖ-Chefs durchaus zu begrüßen, jetzt einen Kurs zugunsten von Klein- und Mittelbetriebe einzuschlagen.“ So wäre etwa die Verlängerung des Handwerkerbonus im Jahr 2018 ein wichtiges Signal in Richtung kleinere und mittlere Unternehmen.“

Der Korrektheit halber weisen Leitl und Haubner aber darauf hin, dass die Bundesregierung in den vergangenen Wochen und Monaten durchaus etliche Vorschläge der Wirtschaft aufgegriffen und umgesetzt hat. So habe etwa Wirtschaftsminister Mitterlehner Investitionsförderungen für KMU und Leitbetriebe durchgebracht.

Vor der Umsetzung stehe eine weitere Lohnnebenkostensenkung für zusätzliche Arbeitsplätze. „Das sind wichtige und richtige Schritte, denen jedoch weitere folgen müssen. Und an den offenen Punkten wird der Wirtschaftsbund mit aller Vehemenz weiter dran bleiben“, halten ÖWB-Präsident Leitl und Generalsekretär Haubner fest.

