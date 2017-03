„So schmeckt Niederösterreich“ beim 6. Winzer Wedel Cup vertreten

LR Pernkopf: „Bietet vielen Winzerinnen und Winzern die Möglichkeit, ihre Produkte zu präsentieren“

St. Pölten (OTS/NLK) - Der Winzer Wedel Cup geht in die sechste Runde und die „So schmeckt Niederösterreich“-Partnerbetriebe nutzen auch heuer wieder die Gelegenheit, um in Tirol neue Absatzkanäle zu erschließen. Am Wochenende vom 6. bis 9. April tauschen die niederösterreichischen Winzerinnen und Winzer somit ihre Arbeitsgeräte gegen Rennski und präsentieren sich und ihre Produkte im Zillertal.

2016 war ein herausforderndes aber dennoch überwiegend zufriedenstellendes Jahr für die niederösterreichischen Winzerinnen und Winzer. Der Ertrag konnte gegenüber 2015 gesteigert werden. Niederösterreichs Weine sind aber nicht aufgrund ihrer Menge, sondern vor allem durch ihre hohe Qualität über die Landesgrenzen hinweg bekannt und beliebt. Der 6. Winzer Wedel Cup bietet den Winzerinnen und Winzern die Möglichkeit außerhalb Niederösterreichs ihre Produkte zu präsentieren. Viele Niederösterreichische Winzer und ihre Weine wurden nach der Teilnahme am 5. Winzer Wedel Cup voriges Jahr in den namhaften Hotels, Restaurants und Hütten im Zillertal gelistet. Somit zieht der Winzer Wedel Cup nachhaltige Effekte mit sich. „Wein ist in der niederösterreichischen Kultur tief verwurzelt. Wir können stolz auf unsere Spezialitäten sein und dies zeigen wir beim 6. Winzer Wedel Cup. Als Weinland ist es für uns wichtig auf professionelle und nachhaltige Vermarktung zu setzen. Der Winzer Wedel Cup bietet vielen Winzerinnen und Winzern die Möglichkeit, ihre Produkte zu präsentieren und somit niederösterreichische Qualität zu exportieren“, so Agrar-Landesrat Dr. Stephan Pernkopf.

Mehr als zwei Drittel der Exporterlöse der österreichischen Weinbranche in Höhe von jährlich 145 Millionen Euro erzielen die Winzerinnen und Winzer aus Niederösterreich. Zudem werden über 50 Prozent des hierzulande konsumierten Weins in Gastronomiebetrieben ausgeschenkt. Neben Gastronomie und Hotellerie sind Touristen mit rund fünf Prozent ein wichtiger Absatzkanal. Das Zillertal ist mit über sechs Millionen Nächtigungen jährlich somit ein interessanter Markt für die blau-gelben-Produzentinnen und Produzenten.

Bei der Weinernte 2016 konnte in Niederösterreich 1,5 Mio. hl Wein und somit um 11 Prozent mehr Wein als 2015 geerntet werden. Somit wurde mengenmäßig der Ernteschnitt der letzten 5 Jahre um 6 Prozent übertroffen und Niederösterreich hat somit einen Anteil von 77 Prozent an der gesamten Weinernte in Österreich. Mit über 18.000 Weinbaubetrieben und einer 830 Kilometer langen Weinstraße ist Niederösterreich bundesweit auch das größte Qualitätsweinbaugebiet.

Bei der sechsten Auflage des Winzer Wedel Cups präsentieren sich die „So schmeckt Niederösterreich“-Partnerbetriebe wieder einem breiten fachkundigen Publikum aus Gastronomie und Hotellerie. Neben den zahlreichen Weinen werden aber auch weitere niederösterreichische Köstlichkeiten, die von „So schmeckt NÖ“-Partnerbetrieben bezogen werden, präsentiert. „Erfahrungen aus dem letzten Jahr zeigen, dass regionale Spezialitäten wie Mohn oder Dirndl auch nach dem Winzer Wedel Cup von den Tirolern verstärkt nachgefragt werden, wovon unsere regionalen Betriebe natürlich nachhaltig profitieren“, freut sich Mag. Christina Mutenthaler, Leiterin der Kulinarik-Initiative „So schmeckt Niederösterreich“ in der Energie- und Umweltagentur NÖ über die erfolgreiche Kooperation mit dem Winzer Wedel Cup.

Der 6. Winzer Wedel Cup beginnt am Donnerstag, 6. April um 19 Uhr mit der Genuss-Gala in der Sportresidenz Zillertal. Bei einem Degustationsmenü, wofür der Drei-Hauben Koch Alexander Frankhauser aus Hochfügen verantwortlich zeichnet, präsentieren die Winzer ihre Weine. Nach dem Parallelslalom am Freitag folgt die Weinpräsentation auf der Wedelhütte auf 2.350 Höhenmetern inklusive Verkostung und mit niederösterreichischen Schmankerln – eines der Highlights des Winzer Wedel Cup-Wochenendes. Am Samstag wird beim Riesentorlauf der schnellste Winzer beziehungsweise die schnellste Winzerin Österreichs im Rennen mit ÖSV und DSV Skistars ermittelt. Außerdem können sich die Feinschmeckerinnen und Feinschmecker beim Buffet mit Köstlichkeiten aus Niederösterreich stärken. Sportlicher Ausklang des 6. Winzer Wedel Cups ist das Golfturnier auf der Anlage in Zillertal-Uderns.

Nähere Informationen: Büro Landesrat Pernkopf, DI Jürgen Maier, Telefon 02742/9005-12704, e-mail lr.pernkopf @ noel.gv.at, Energie- und Umweltagentur NÖ, Michael Strasser, Telefon 02742/219 19-333, e-mail michael-strasser @ enu.at, www.enu.at, www.soschmecktnoe.at.

