Blecha: Rendi-Wagner wird auch auf die Gesundheit der älteren Menschen achten

Ressort in den besten Händen

Wien (OTS) - Pensionistenverbands-Präsident Karl Blecha wünschte unmittelbar nach ihrer Wahl der neuen Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner alles Gute für ihre neue Aufgabe: „Die neue Gesundheitsministerin kennt Österreichs Gesundheitssystem wie keine andere, ihre Kompetenz und Expertise sind die besten Voraussetzungen, unsere weltweit anerkannte Gesundheitsversorgung weiterzuentwickeln und auch in Zukunft auf höchster Stufe leistungsfähig zu gestalten. Bei Pamela Rendi-Wagner stand und steht stets der Mensch im Mittelpunkt und so wird sie besonders auch auf die Gesundheit der älteren Menschen achten“, so der PVÖ-Präsident.

Blecha: „Wir werden Pamela Rendi-Wagner so wie die leider viel zu früh verstorbene Sabine Oberhauser voll unterstützen und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. Der Pensionistenverband hat eine Reihe von Anliegen und diese sind bei der neuen Gesundheitsministerin in den besten Händen“, so Blecha abschließend.

