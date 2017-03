BSA gratuliert neuer Gesundheits- und Frauenministerin Pamela Rendi-Wagner

Wien (OTS) - „Wir freuen uns über die Wahl von BSA-Genossin Pamela Rendi-Wagner zur Gesundheits- und Frauenministerin. Als AkademikerInnenorganisation begrüßen wir die Ernennung einer habilitierten Wissenschafterin aus unserer Mitte und stehen geschlossen hinter ihr!“, so BSA-Präsident Andreas Mailath-Pokorny.

Das BSA-Netzwerk aus zahlreichen ExpertInnen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik sichert ihr vollste Unterstützung für ihre zukünftigen politischen Aufgaben zu. Die Wahl der bisherigen Sektionsleiterin im Gesundheitsministerium und Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit, die auch zweifache Mutter ist, hat aus frauenpolitischer Perspektive Symbolgehalt für die Vereinbarkeit von Familie und Karriere.

„Gerade am Internationalen Frauentag ist die Botschaft über die Wahl einer langjährigen Expertin aus dem Gesundheitswesen erfreulich. Wir sind uns sicher, dass Pamela Rendi-Wagner sich in ihrem neuen Amt weiter sehr engagiert für das Vorantreiben von frauenpolitischen Agenden wie dem Kampf für gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit und gegen Gewalt an Frauen einsetzen wird!“, so BSA-Präsident Andreas Mailath-Pokorny abschließend.

