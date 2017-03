BSA zum Internationalen Frauentag: Wir brauchen endlich Lohngerechtigkeit!

Wien (OTS) - Anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März weisen BSA-Generalsekretärin Anna Vukan und BSA-Frauenvorsitzende Beate Wimmer-Puchinger auf die fehlende Lohngerechtigkeit zwischen Männern und Frauen sowie den internationalen Vormarsch von reaktionären Wertevorstellungen hin.

Der Weltfrauentag entstand vor über hundert Jahren im Kampf um die Gleichberechtigung und das Wahlrecht für Frauen – ist aber aktueller denn je.

„Trump und Co. sind gefährliche Gegner von Frauenrechten. Trumps frauenfeindliches Verhalten im Wahlkampf und auch in ersten Punkten der neuen politischen Agenda deuten darauf hin, dass lang erkämpfte Frauenrechte wieder vernachlässigt und aufgeweicht werden sollen. Alarmierend ist auch, dass Russland Gewalt gegen Frauen als Delikt zurückgenommen hat und bagatellisiert. In Polen stimmte im September 2016 eine Mehrheit der Parlamentsabgeordneten für eine Verschärfung des Abtreibungsrechts. Demnach wäre eine Abtreibung nur noch legal gewesen, wäre das Leben der Frau in Gefahr. Erst nach landesweiten Demonstrationen wurde das Gesetz in zweiter Lesung vom Parlament abgelehnt. Die BSA-Frauen stellen sich gegen den internationalen Vormarsch von reaktionären Wertevorstellungen und fordern einmal mehr eine gelebte Gleichstellung von Mann und Frau!“, so BSA-Frauenvorsitzende Beate Wimmer-Puchinger.

BSA-Generalsekretärin Anna Vukan weist auf die fehlende Lohntransparenz und Lohngerechtigkeit hin: „Es ist überfällig, endlich die Lohnschere zu schließen und eine Lohntransparenz bei Gehältern wie in Schweden oder Großbritannien zu schaffen. Der Lohnunterschied ist in Österreich mit 22,9 Prozent noch immer weit über dem EU-Durchschnitt von rund 16 Prozent – und das obwohl wir seit 1979 in Österreich ein Gesetz für gleiches Entgelt für gleiche bzw. gleichwertige Arbeit haben. Hier gibt es noch einiges zu tun!“ Der BSA unterstützt die Forderungen von Christian Kern im Plan A zu verpflichtenden Quoten von 40 Prozent in Aufsichtsräten und Leitungsfunktionen in der Privatwirtschaft. Der BSA sieht Quoten als ein zentrales Instrument, um Frauen in Politik und Wirtschaft sichtbar zu machen.

