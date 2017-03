Nationalratspräsidentin Doris Bures gratuliert Pamela Rendi-Wagner zum Amt der Ministerin

Bures: Internationaler Frauentag ist guter Tag, um Amt der Frauenministerin anzutreten

Wien (OTS) - Nationalratspräsidentin Doris Bures gratuliert der designierten Gesundheits- und Frauenministerin Pamela Rendi-Wagner sehr herzlich zum neuen Amt. "Der Internationale Frauentag ist ein guter Tag, um das Amt der Frauenministerin anzutreten", so Bures. Möge es ein gutes Vorzeichen für eine engagierte Gleichstellungspolitik sein. "Ich wünsche der neuen Ministerin von Herzen alles Gute und viel Energie und Kraft für die neue, so wichtige Aufgabe", so die Nationalratspräsidentin. (Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/ParlamentWien

www.twitter.com/oeparl