ASFINAG: 271 Millionen Euro für leistungsfähige und sichere Autobahnen und Schnellstraßen in Niederösterreich

Niederösterreich (OTS) - 271 Millionen Euro investiert die ASFINAG heuer in den Ausbau, die Sanierung und den Neubau des hochrangigen Straßennetzes in Niederösterreich. „Wir von der ASFINAG wollen verfügbare und vor allem sichere Autobahnen und Schnellstraßen“, sagt Gernot Brandtner, Geschäftsführer der ASFINAG Bau Management GmbH. „Deshalb verfolgen wir für Niederösterreich ein ambitioniertes Ausbau- und Sanierungsprogramm.“ Niederösterreichs Straßenbaudirektor Josef Decker: „Neue und ausgebaute Strecken sind unumgänglich für die Sicherung des Wirtschaftsstandortes Niederösterreich. Sie geben außerdem wichtige Impulse für den Arbeitsmarkt und sind eine wesentliche Erhöhung der Verkehrssicherheit.“ Insgesamt 13 große Sanierungen wickelt die ASFINAG heuer in Niederösterreich ab. Drei dieser Projekte sind Kooperations-Baustellen mit dem Land. „Durch die gute Zusammenarbeit der ASFINAG mit dem Land Niederösterreich können Synergien genutzt, und die Behinderungen für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer wesentlich verkürzt werden“, sagt Straßenbaudirektor Decker.

Mit der Verkehrsfreigabe der A 5 Nord/Weinviertel Autobahn zwischen Schrick und Poysbrunn Ende des Jahres, kommen 25 weitere Kilometer zum niederösterreichischen Autobahnnetz dazu. Mit der A 5 werden 60 Prozent des Verkehrs aus den Gemeinden entlang der B 7 abgezogen. Das bringt mehr Sicherheit und Lebensqualität. Die A 5 Schrick bis Poysbrunn wurde von der Europäischen Union kofinanziert. Baustart, heißt es hingegen heuer voraussichtlich auf der S 3 Weinviertler Schnellstraße. Bereits im Sommer soll mit dem Bau des elf Kilometer langen Abschnittes zwischen Hollabrunn und Guntersdorf begonnen werden.

Mehr Sicherheit und Verfügbarkeit: Spurzulegungen und Sanierungen

Seit Ende Februar geht der Ausbau der A 1 zwischen Matzleinsdorf und Pöchlarn weiter. Bereits mit Ende 2017 öffnet die ASFINAG - während der Arbeitspause im Winter - die dritte Spur in beiden Richtungen. Ab dem Frühjahr bis Mitte 2018, wird der Verkehr für die Restarbeiten wieder zweispurig geführt.

Auf der A 2 laufen wieder die Sanierungen zwischen Wiener Neustadt und Seebenstein. Erneuert werden die Fahrbahn, neun Brücken und die Entwässerung.

Mit 20. März startet die ASFINAG mit der Erneuerung der A 4 zwischen Schwechat und dem Flughafen. Bis November 2017 wird die Fahrbahn neu aufgebaut und der Beton durch Asphalt ersetzt. Vier Brücken werden saniert sowie Leitschienen und Beschilderungen erneuert. Pro Bauphase wird eine Fahrspur baulich getrennt geführt.

Ebenfalls auf der A 4, bei der Anschlussstelle Fischamend, wird derzeit der B 9 Brücke über die A 4 Ost Autobahn saniert. Währenddessen steht auf der Brücke nur eine Spur zur Verfügung, der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt.

Gemeinsam mit dem Land Niederösterreich führt die ASFINAG heuer Arbeiten auf der S 33 Kremser Schnellstraße, der A 22 Donauufer Autobahn und der A 2 Süd Autobahn bei der Anschlussstelle Baden durch. Bei der Anschlussstelle St. Pölten Ost auf der S 33 wird eine Beschleunigungsspur Richtung St. Pölten Zentrum auf die B 1 errichtet. In Baden – im Bereich der Anschlussstelle zur A 2 – wird gemeinschaftlich zwischen dem Land und der ASFINAG eine Brückensanierung und die Erneuerung der B 210 vorgenommen, und auf der A 22 werden ab dem 10. Juli bis Anfang September in der Anschlussstelle Korneuburg Ost die Abfahrt Richtung Stockerau und die B 3 Donau Straße saniert.

Rückfragen & Kontakt:

AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-FINANZIERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT

Alexandra Vucsina-Valla

Pressesprecherin für Wien, NÖ und Burgenland

Mobil: +43 664-60108 17825

alexandra.vucsina-valla @ asfinag.at

www.asfinag.at