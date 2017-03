Lopatka: Zukunft der EU liegt in ausgewogener Balance supranationaler Zusammenarbeit und starker Nationalstaaten

Kritik an Bundeskanzler Christian Kerns Formulierung „Regime in Polen“

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Die Zukunft der Europäischen Union liegt in einer ausgewogenen Balance zwischen supranationaler Zusammenarbeit und starken Nationalstaaten“, betont der außen- und europapolitische Sprecher der ÖVP, Klubobmann Dr. Reinhold Lopatka, zur heutigen Sitzung des EU-Hauptausschusses. Klar sei, dass die Migrationsfrage und auch die Gemeinsame Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik Bereiche seien, in denen es eine starke EU brauche, „die entschlossen und geschlossen auftritt“. Kritik übt Lopatka an der Aussage von Bundeskanzler Christian Kern, dass das „Regime in Polen“ unverständliche Entscheidungen treffe. Unter dem Begriff Regime habe er bisher eine nicht demokratisch gebildete Regierung verstanden, erläutert Lopatka. Warum Kanzler Kern eine Regierung innerhalb der EU als Regime qualifiziere, sei ihm, Lopatka, ein Rätsel.

Außenminister Sebastian Kurz habe vier konkrete Maßnahmen für ein Mehr an Europa im Bereich der Sicherheitspolitik auf den Tisch gelegt, die es zu unterstützen gelte. Lopatka: „Die Flüchtlingsströme und die daraus resultierenden, immensen Herausforderungen haben gezeigt, dass die EU für einen effizienten Schutz ihrer Außengrenzen sorgen muss. Sebastian Kurz hat den Vorschlag für eine Aufwertung der EU-Grenzschutzagentur Frontex zu einer robusten, personell und materiell top-ausgestatteten Grenzschutzeinheit gemacht.“ Auch müsse das mittlerweile nicht mehr aktuelle Konzept der Battlegroups „neu gedacht“ werden, wie Außenminister Kurz unterstrichen habe. Was es brauche, sei eine flexible und rasch mobilisierbare EU-Krisenreaktionstruppe, die in Drittstaaten bis zum Einsatz einer EU- oder UN-Mission eingesetzt werden, Frontex unterstützen sowie Katastrophenhilfe leisten könne.

Im Bereich der Bekämpfung und der Prävention von Terrorismus und organisiertem Verbrechen sei ein europäisches System intensiver Kooperation der Nachrichtendienste ein Schritt zu mehr Sicherheit. Auch eine Strategie gegen so genannte hybride Bedrohungen habe Sebastian Kurz thematisiert, welche die Prävention und Maßnahmen zur De-Radikalisierung, den Ausbau von Schutzmaßnahmen für kritische Infrastruktur und die Bereiche Cybersecurity und strategische Kommunikation in den Fokus rückt. „Unser Ziel muss es sein, die Europäische Union hin zu einem strategisch autonomen Akteur zu entwickeln, in dem die Verantwortung solidarisch geteilt wird. Um das zu erreichen, unterstützen wir die Schwerpunktsetzung bei der Weiterentwicklung der militärischen Fähigkeiten der EU, vor allem in Hinblick auf Migration und Konflikte vor den Toren Europas“, stellt der ÖVP-Klubobmann klar.

Neben den großen Fragen, in denen es mehr Europa brauche, gebe es allerdings auch Notwendigkeiten für die Staaten, auf nationaler Ebene Maßnahmen zu setzen. Aktuell sei hier die Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder zu nennen, sagt Lopatka. Auch auf europäischer Ebene fänden bereits Gespräche dazu statt. „Die Familienbeihilfe soll in solchen Fällen an den Verbraucherpreis-Index des jeweiligen Landes angepasst werden. Durch diesen Schritt sparen wir den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern 100 Millionen Euro“, erklärt der ÖVP-Klubobmann. Jedes Kind – und das habe auch Familienministerin Dr. Sophie Karmasin mehr als einmal deutlich festgehalten – sei dabei gleich viel wert. Jedoch seien beispielsweise 150 Euro in Österreich signifikant weniger wert als in Ungarn oder Rumänien. Hervorzuheben sei zudem, so Lopatka abschließend, „dass es sich bei der Familienbeihilfe weder um einen Einkommensbestandteil, noch um eine Versicherungsleistung“ handle.

