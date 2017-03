FPÖ: Belakowitsch-Jenewein: Gesundheitsministerin Rendi-Wagner wird an ihren Taten zu messen sein!

Rendi-Wagner tritt als Gesundheitsministerin ein schweres Erbe an – unzählige Bereich schreien nach Reformen!

Wien (OTS) - „Die neu berufene Gesundheitsministerin Dr. Joy Pamela Rendi-Wagner tritt als Nachfolgerin von Sabine Oberhauser ein schweres Erbe an und wird an ihren Taten zu messen sein. Ihre Berufung ins Kabinett Kern wirft jedoch insofern Fragen auf, da der nahtlose Wechsel von der Sektionschefin direkt ins Ministerbüro dazu führt, dass sie, Rendi-Wagner, jetzt ex post ihre eigenen Entscheidungen als ehemalige Spitzenbeamtin absegnen muss“, so heute die Vorsitzende des parlamentarischen Gesundheitsausschusses und FPÖ-Gesundheitssprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein.

Durch ihre bisherige Tätigkeit sei Rendi-Wagner sicher hochqualifiziert, auch wenn sie in der Vergangenheit als Teil des Systems auch mitgeholfen habe, die unübersehbaren Baustellen im Gesundheitswesen zuzudecken. Auch wenn sie als ehemals weisungsgebundene Beamtin in ihrer Handlungsfreiheit beschränkt gewesen sei, so sei doch zu bemerken, dass sie es etwa als Generalsdirektorin für öffentliche Gesundheit verabsäumt habe, die Bevölkerung über Erkrankungsfälle, wie beispielsweise das Auftreten von Ruhr-Erkrankungen in Wien im Jahr 2015 zu informieren, so die FPÖ-Gesundheitssprecherin.

Die Neo-Gesundheitsministerin könne angesichts der akuten Probleme im Gesundheitswesen auf keine 100 Tage Schonfrist der FPÖ hoffen. „Von einer bereits in die Materie eingearbeiteten Spitzenbeamtin kann auch eingefordert werden, dass sie bereits vom ersten Tag an volle Einsatzfähigkeit mitbringt. Auch wird darauf zu achten sein, ob und in welcher Form sie mit ihrem ‚Mentor‘ Alois Stöger in jenen Bereichen zusammenarbeiten wird, die als Querschnittsmaterie gelten und wo dringend Reformen eingefordert sind“, sagte Belakowitsch-Jenewein. Das beginne bei Förderung und Stärkung des niedergelassen Bereiches, dem unbedingten Erhalt des freien Berufes des Arztes und Apothekers statt eines DDR-Systems – Stichwort PHC –, gehe über die Verbesserung der Versorgung im Bereich MRT und CT und reiche hin zu einheitlichen Leistungen und einheitlichen Beiträgen, also eine Zusammenlegung der Krankenversicherungsträger. Die Zeiten des Zwei- bis Drei-Klassen-Systems in der Gesundheitsversorgung müssen, so die FPÖ-Gesundheitssprecherin, vorbei sein. Bei den Reformen sei natürlich auch das Pflegewesen genannt, das zwar nicht zur Kernkompetenz der Gesundheitsministerin zähle, wo es jedoch viele Berührungspunkte gebe. Hier fordern wir die jährliche automatische Valorisierung des Pflegegeldes sowie die Zurücknahme der Hürden für die Pflegestufen 1 und 2.

Auch werde zu beobachten sein, welche Strategie Gesundheitsministerin Rendi-Wagner anwenden werde, um die Abwanderung österreichischer Ärzte ins Ausland aufzuhalten. Alleine die wiederkehrenden Streiks im Wiener KAV zeichnen ein Bild der Zerrüttung und hier habe die Ministerin als „oberste Hüterin der Gesundheitspolitik“ Stellung zu beziehen. Auch der Bereich der Gesundheitsverwaltung, die jährlich unzählige Millionen an Euro verschlingt aber deren Effizienz ausbaufähig wäre, schreit förmlich nach einer Neuorganisation. Wir werden die neue Gesundheitsministerin Rendi-Wagner jedenfalls an ihren Taten messen, so Belakowitsch-Jenewein.

