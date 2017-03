FSG-Wien-Jugend: Viel mehr Frauen in sogenannte Männerberufe

Mehr Transparenz bei Gehältern und Löhnen dringend notwendig

Wien (OTS) - „Frauen verdienen noch immer erheblich weniger und die Einkommensschere schließt sich nur im Schneckentempo. Damit geben wir uns nicht zufrieden“, stellt Carina Köpf, Vorsitzende der FSG-Wien-Jugend, anlässlich des heutigen Frauentages fest und meint weiter: „Die ‚wunderschönen‘ Reden und Aussendungen jedes Jahr genügen uns nicht.“++++

In den vergangenen Jahrzehnten sind unzählige Studien und Maßnahmenkataloge erschienen, die Fortschritte bei der Gleichstellung von Frauen und Männer sind bescheiden. Köpf: „Wir brauchen mehr Frauen in Führungspositionen, mehr Frauen in sogenannten Männerberufen und zusätzlich zu den Einkommensberichten auch mehr Transparenz bei den Gehältern und Löhnen.“ Allerdings, so die FSG-Wien-Vorsitzende weiter: „Die Zeit der Freiwilligkeit ist vorbei. Wir wollen entsprechende Gesetze mit Sanktionsmöglichkeit. Unsere Geduld ist jedenfalls zu Ende.“

