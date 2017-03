Steinhauser: Dringende Klärung, ob Österreich von CIA-Spionage betroffen ist

Grüne: Bundesregierung muss Interessen der BürgerInnen, Institutionen und Unternehmen gegen Geheimdienst-Attacken vertreten

Wien (OTS) - „Die österreichische Bundesregierung muss mit vollem Nachdruck Aufklärung von den USA verlangen, ob die CIA auch österreichische BürgerInnen oder Institutionen bespitzelt hat“, fordert der Grüne Sprecher für Datenschutz und Netzpolitik, Albert Steinhauser, in Reaktion auf das Bekanntwerden eines neuen Spionageskandals rund um den amerikanischen Geheimdienst CIA.

Dank eines Whistleblowers wurden gestern unter dem Namen „Vault 7“ tausende geheime Dokumente über CIA-Überwachungsaktivitäten auf wikileaks veröffentlicht. Die Unterlagen bieten einen Überblick über das Repertoire an Hackinginstrumenten, die die CIA einsetzt, um in fremde Computersysteme und Smartphones einzudringen. Auch Fernseher und Webcams wurden gehackt und als Wanzen zum Abhören und Überwachen von Räumen benutzt. Aus einem weiteren Dokument geht hervor, dass diese Angriffe u.a. auch aus dem US-Generalkonsulat in Frankfurt verübt worden sind.

Für Steinhauser darf sich das zögerliche Vorgehen Österreichs wie beim NSA-Skandal nicht wiederholen. „Diese Zustände sind untragbar. Die Bundesregierung ist aufgefordert schnellstens zu klären, ob auch österreichische Personen, Firmen und Institutionen von der CIA bespitzelt wurden oder sogar Cyberattacken von Österreich aus ausgeführt wurden“, ortet Steinhauser akuten Handlungsbedarf. Darüber hinaus soll die Regierung offenlegen, ob es Verträge mit der CIA gibt, die möglicherweise sogar Stillschweigeabkommen - ähnlich der NSA-Überwachung - enthalten.

Für den Grünen zeigt sich aber auch, dass innenpolitisch die Debatte in eine völlig falsche Richtung läuft. "Anstatt mit einem Bundestrojaner Sicherheitslücken zu forcieren, wäre es wichtig, dass die Regierung zur Verschlüsselung gute Sicherheitsaudits von Software und starken Datenschutz einsetzt. Damit solche Attacken auf Unternehmen, Institutionen und BürgerInnen erfolgreich abgewehrt werden können", verlangt Steinhauser ein Umdenken.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at