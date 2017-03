ÖAAB-Bundesvorstand: Es ist Zeit für das Zeitwertkonto

„Flexibilität darf keine Einbahnstraße sein“, so ÖAAB-Bundesobmann August Wöginger zur viel diskutierten Flexibilisierung der Arbeitszeit.

Wien (OTS) - Der ÖAAB-Bundesvorstand traf gestern, Dienstag, auf Einladung von Bundesobmann August Wöginger und Generalsekretär Karl Nehammer in Wien zu einer intensiven Arbeitssitzung zusammen. Neben der organisatorischen Jahresplanung, aktuellen ÖAAB-Themen und politischen Herausforderungen sowie Experteninputs standen auch die derzeit heiß diskutierten „Flexibleren Arbeitszeiten“ auf der Agenda.

Einig war sich der Bundesvorstand, dass das ÖAAB-Zeitwertkonto-Modell in die aktuellen Verhandlungen der Sozialpartner zu flexibleren Arbeitszeiten als Ergänzung einfließen solle: Das Modell sieht vor, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selbst entscheiden können, ob sie in beschränktem Ausmaß Gehaltsbestandteile, Überstunden, Zulagen, Prämien oder Sonderzahlungen steuerbegünstigt auf ein Konto überweisen lassen, um sich später eine Auszeit ohne Abstriche leisten zu können. Für die Verwaltung des Kontos sind die betrieblichen Vorsorgekassen vorgesehen. Das Modell des Zeitwertkontos beruht auf Freiwilligkeit, es soll jedoch ein Rechtsanspruch für die Konsumation der angesparten Freizeit rechtzeitig vor dem Pensionsantritt bestehen. Wofür diese Auszeit verwendet wird, bleibt der oder dem Einzelnen überlassen.

"Flexibilität darf niemals eine Einbahnstraße sein. Beide Seiten, Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, müssen davon profitieren“, so Bundesobmann Wöginger und Generalsekretär Nehammer:

Das Zeitwertkonto biete hier eine gute Möglichkeit, Auftragsspitzen in den Unternehmen abzudecken, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer könnten die geleisteten Mehrleistungen ansparen und in Form von Freizeit zu einem späteren Zeitpunkt konsumieren.

"Für uns als ÖAAB gilt: Flexibilität und Leistung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen sich lohnen. Das heißt:

Mehr Geld oder mehr Freizeit. Flexiblere Arbeitszeiten brauchen jedoch auch flexiblere Kinderbetreuungsmöglichkeiten, hier gibt es noch Aufholbedarf“, bekräftigte Bundesobmann August Wöginger abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖAAB-Generalsekretariat

Sandra Schardinger

+43 (1) 40 141 354

presse @ oeaab.com

www.oeaab.com