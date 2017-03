WKÖ-Präsident Leitl gratuliert Rendi-Wagner: Neue Reformpfade im Gesundheitssystem beschreiten

Wirtschaft steht als Gesprächspartner und Begleiter zur Verfügung

Wien (OTS) - Die Wirtschaft gratuliert der Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit, Pamela Rendi-Wagner, zu ihrer neuen Aufgabe und politischen Funktion als Gesundheitsministerin.

Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl: „Pamela Rendi-Wagner tritt die Nachfolge der verstorbenen Ministerin Oberhauser in einer Schlüsselphase für das heimische Gesundheitswesen an. In vielen Bereichen steht das heimische Gesundheitssystem vor Wendepunkten, Reformpfade müssen jetzt rasch, aber mit Umsicht beschritten werden. Wir wünschen Frau Bundesminister Rendi-Wagner für diese Herausforderungen viel Energie, Erfolg, Umsicht und alles Gute.“

Die Wirtschaftskammer steht als Gesprächspartner und Begleiter auf dem Reformweg jederzeit und in bewährter konstruktiver Weise zur Verfügung.

Als Gesundheits-Generaldirektorin hat Rendi-Wagner schon bisher kompetent, umsichtig und im Dialog mit allen Beteiligten neue Eckpunkte in der Gesundheitspolitik - etwa die Verstärkung der Prävention – fixiert und wurde dafür auch von der „Plattform Gesundheitswirtschaft Österreich“ ausgezeichnet. (PWK193/PM)

