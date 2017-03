AK Pressekonferenz am 10. März 2017: Kind da, Job weg?

Berufliche Benachteiligung von Müttern – Ergebnisse einer AK Wien Erhebung

Wien (OTS) - In der AK Rechtsberatung wurde zwischen September und Dezember 2016 erhoben, mit welchen Problemen sich junge Eltern – in erster Linie sind es Frauen – an die AK Wien wenden. Die Untersuchung zeigt: Benachteiligungen von Müttern kommen häufig vor, jeden Tag wird zumindest ein neuer Fall den AK ExpertInnen bekannt gemacht. Die AK präsentiert bei einer Pressekonferenz die Ergebnisse der Erhebung und führt aus, was die Flexibilisierung der Arbeitszeiten für Eltern bedeuten würde.

Pressekonferenz mit

Irene Holzbauer, Leiterin der Abteilung Arbeitsrecht der AK Wien Ingrid Moritz, Leiterin der Abteilung Frauen Familie der AK Wien

Freitag, 10. März, 10.00 Uhr

AK Wien, 1040, Prinz Eugen-Straße 20-22

6. Stock, Saal 2-3

