Frauenfeindliche Krankenkasse: WGKK verwehrt Wienerinnen Verhütungsberatung

Vorsorge und Verhütung ungewollter Schwangerschaften wird verteuert, Patientinnen sollen privat zahlen – „Ein frauenpolitischer Skandal“

Wien (OTS) - Es ist wohl ein starkes Stück, das die Wiener Gebietskrankenkasse rechtzeitig zum internationalen Weltfrauentag den Wienerinnen bietet: Die Verhütungsberatung, also die Aufklärung über Möglichkeiten und vor allem über Nebenwirkungen und Risiken von Verhütungsmitteln, wird den Frauenärzten von der Wiener Gebietskrankenkasse nicht mehr honoriert. ****

Stattdessen sollen die Patientinnen zur Kasse gebeten werden. „Hier werden die Wiener Frauen grob benachteiligt. Wir sind zutiefst bestürzt, auf welche Weise WGKK-Obfrau Ingrid Reischl versucht, auf Kosten ihrer weiblichen Versicherten Geld zu sparen“, zeigt sich der Obmann der Kurie niedergelassene Ärzte und Vizepräsident der Ärztekammer für Wien, Johannes Steinhart, empört.

Wird einer Wienerin ein Verhütungsmittel verschrieben, so gilt das Rezept meist für sechs Monate. Bei Ausstellung des Folgerezepts werden vor Ausstellung erneut die möglicherweise neu aufgetretenen Nebenwirkungen und Risiken sowie die sich daraus ergebenden Kontraindikationen geprüft. „Bei der ärztlichen Leistung geht es also nicht um Verhütung per se. Vielmehr handelt es sich um eine Risikoevaluierung zur Prophylaxe von durch die Verhütungsmedikation verursachten Folgen und teilweise schweren Erkrankungen, wie Thrombose oder Leberfunktionsstörungen. Eine Vorsorgemaßnahme, die erhebliche Kosten für die Gesellschaft und die Sozialversicherung spart“, betont Steinhart.

Doch aus Sicht der WGKK sollen die Frauen jetzt diese ärztliche Betreuung selbst zahlen: „Die Obfrau der WGKK schadet damit nicht nur den Wienerinnen, sondern auch ihrer eigenen Kasse“, rechnet Steinhart vor.

Sozial schwache Frauen besonders benachteiligt

Die Benachteiligung der Patientinnen durch die WGKK trifft dabei besonders sozial schwache Wienerinnen, denen die Verhütung damit finanziell erschwert oder gar unmöglich gemacht wird. Es ist zu befürchten, dass Frauen vor allem die hormonelle Verhütung ohne ärztliche Kontrolle und Betreuung durchführen. Eine Gefahr, die einen Anstieg von Komplikationen und gesundheitlichen Schäden mit sich bringt. Für Steinhart steht daher fest: „Eine sichere Verhütung zu erschweren ist eine frauenfeindliche Geste von Frau Reischl und gerade unter dieser Obfrau ein frauenpolitischer Skandal. Wir werden uns als Ärztinnen und Ärzte im Sinne der Wiener Frauen dagegen zur Wehr setzen.“

Die Ärztekammer rät allen Ärztinnen und Ärzten, die Leistung wie bisher mit der Krankenkasse zu verrechnen und die Ärztekammer zu informieren, sollten die Honorare nicht gezahlt oder gar weitere Schritte angedroht werden. Steinhart: „Sollte die Wiener Gebietskrankenkasse weiterhin gegen die Wiener Frauen agieren, werden wir selbstverständlich im Interesse unserer Patientinnen auch eine rechtliche Auseinandersetzung zu diesem Thema nicht scheuen.“ (lsd)

