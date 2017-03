Tanner und Neumann-Hartberger: Bäuerin von heute sieht sich als moderne und erfolgreiche Unternehmerin

NÖ Bauernbund/NÖ Bäuerinnen: Frauen in der Landwirtschaft 4.0 sichern Arbeitsplätze und regionale Lebensmittel in einem intakten ländlichen Raum

St.Pölten (OTS) - „Bedenkt man, dass die bäuerlichen Betriebe in Niederösterreich zusätzlich rund 130.000 Arbeitsplätze in den vor- und nachgelagerten Wirtschaftsbereichen sichern, dann ist und wird der Bauernhof das Zentrum des ländlichen Raumes. Landwirtschaft beteutet im wahrsten Sinne des Wortes 'Wirtschaft am Land’, dabei ist auch die Rolle der Frau außerordentlich gewachsen“, halten NÖ Bauernbunddirektorin Klaudia Tanner und die NÖ Landesbäuerin Irene Neumann-Hartberger anlässlich des heutigen Frauentags am 8. März fest.

Das traditionelle Rollenbild der Frau in der Landwirtschaft habe sich in den letzten 20 Jahren maßgeblich verändert. „Das beweist uns die steigende Zahl der Betriebsführerinnen die aktuell in Niederösterreich bei 45 Prozent und damit noch über dem Bundesschnitt von 36 Prozent liegt“, so Tanner. Heute leisten die Bäuerinnen 48 Prozent der Stallarbeit, 28 Prozent der Feldarbeiten und 57 Prozent der administrativen Tätigkeiten. Das ist einzigartig und sehr hoch, auch im Vergleich zu anderen Berufsgruppen.

Partnerschaftliche Betriebsführung

Hinzu kommt, dass in den bäuerlichen Familien auch die partnerschaftliche Betriebsführung einen überaus hohen Stellenwert hat, denn mittlerweile werden in drei von vier Höfen in Österreich alle wesentlichen Entscheidungen rund um Betrieb, Haushalt und Familie gemeinsam von Mann und Frau getroffen", erklärt Tanner.

Die Bäuerinnen betrachten ihre Lebens- und Arbeitssituation heute allerdings wesentlich kritischer und selbstbewusster als noch vor 20 Jahren. Sie sehen sich in erster Linie als berufstätige Frauen mit einem vielfältigen Aufgabenpensum in Familie, Haushalt und Betrieb, aber nicht mehr ausschließlich als die Ehefrau vom Landwirt und Betriebsführer. Vielfach setzen Bäuerinnen die Initiative für Spezialisierungsformen und übernehmen oft die Verantwortung für ganze Betriebszweige und tragen somit einen maßgeblichen Anteil zum Betriebseinkommen bei, ist Landesbäuerin Irene Neumann-Hartberger überzeugt.

Ernährungssicherheit und Regionalität

„Die moderne Bäuerin versteht sich als erfolgreiche Unternehmerin, die auch die verantwortungsvollen Herausforderungen der Zukunft in Bezug auf Direktvermarktung, Regionalität und Ernährungssicherheit bewerk-stelligen will und wird“, ergänzt Direktorin Tanner.

Auch die Entwicklung hin zu einer vernetzten, digitalisierten Land- und Forstwirtschaft werde von den niederösterreichischen Bäuerinnen unterstützt, so Tanner. Schließlich trage der genaue und sparsame Einsatz von Betriebsmitteln und Ressourcen wesentlich zu einer umweltschonenden Landwirtschaft bei. In der Land- und Forstwirtschaft 4.0 gehe es nämlich nicht nur um die Optimierung des Ertrags, sondern auch die Ausrichtung auf Vermarktung und Vernetzung und um einen cleveren Einsatz der Mittel, so die Direktorin.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Michael Kostiha

Pressesprecher NÖ Bauernbund

Ferstlergasse 4, 3100 St. Pölten

Tel.: 02742/9020-2330, Mobil: 0664/230 318 3