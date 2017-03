Mutmaßliche Taschendiebe festgenommen

Wien (OTS) - Am 07.03.2017 um 15:10 Uhr konnten Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität in einem Lokal in der Äußeren Mariahilfer Straße (15. Bezirk) einen versuchten Taschendiebstahl durch zwei Männer beobachten. Kurz darauf führten die beiden Tatverdächtigen (22, 42) auch einen ähnlichen Diebstahl in einem anderen Lokal durch. Sie wurden festgenommen.

