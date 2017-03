Währing: Anmeldung zur Lesung „Auf der 1er Stieg’n“

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Währing (18., Währinger Straße 124) geht am Dienstag, 14. März, ein garantiert vergnüglicher Kultur-Abend über die Bühne. Die Veranstaltung trägt den Titel „Auf der 1er Stieg’n“ und fängt um 20.00 Uhr an. Das Publikum hört amüsante Geschichten und flotte Melodien rund um den Schwerpunkt „Der Wiener Gemeindebau – ein Mikrokosmos“. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Ab sofort nehmen die auf ehrenamtlicher Basis aktiven Bezirkshistoriker unter der Rufnummer 4000/18 127 telefonische Anmeldungen entgegen. Ebenso sind Anmeldungen per E-Mail möglich:

bm1180 @ bezirksmuseum.at.

Das freundliche Bezirkshistoriker-Team (Leiterin: Doris Weis) ist am Donnerstag (18.00 bis 20.00 Uhr), am Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) und am Montag (9.30 bis 11.30 Uhr) fernmündlich zu erreichen. Gestaltet wird die „Heitere Lesung mit musikalischen Zwischentönen“ von den famosen Deklamatoren Christine Renhardt und Rudi Hausmann. Cornelia Mayer umrahmt die Rezitationen auf der Zither. An dem Abend kommt es zu wunderlichen Begegnungen: Da trifft die „Blume vom Gemeindebau“ den „G‘schupften Ferdl“ und „die Novotny“ lernt „den Nowak“ kennen. Das bunte Programm steht im Zeichen des Lebens in städtischen Wohnhäusern und die Zuhörerschaft hat oftmals Grund zum Schmunzeln.

Allgemeine Informationen:

Vortragskünstlerin Christine Renhardt (BSVÖ):

www.hoerbuecherei.at/home/hoerbuechereikontakt/sprecherinnen/20 Vortragskünstler Rudi Hausmann:

http://rudihausmann.blogspot.co.at

Zithermusikerin Cornelia Mayer:

www.zitherinthecity.com/pages/start/cornelia-mayer.php

Bezirksmuseum Währing:

www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk