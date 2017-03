21er Haus: Roland Kollnitz / Hermann Bayer – Zufallsbekanntschaft

Mit Roland Kollnitz und Hermann Bayer zeigt das 21er Haus zwei ungleiche Künstler, deren Werke im Zusammenspiel einen spannenden Diskurs anregen.

Wien (OTS) - Während der Bildhauer Roland Kollnitz (*1972 in Klagenfurt) mit seinen minimalistischen und fragilen Installationen am Beginn einer vielversprechenden Künstlerkarriere steht, wird das Werk des 2012 verstorbenen Malers Hermann Bayer (*1936 in Innsbruck) erstmals posthum in einer musealen Ausstellung gewürdigt. Kurator Harald Krejci hat diese Zufallsbekanntschaft initiiert und die beiden Künstler in einer Ausstellung im 21er Haus zusammengeführt. 25 Bilder Bayers sind eingebettet in eine raumübergreifende Installation von Kollnitz, die aus 22 Skulpturen und Objekten besteht. Sie erstreckt sich im Untergeschoss des 21er Haus über den Tiefhof und den kleinen Lichthof bis in den Skulpturengarten.

Hermann Bayer ist bis heute kaum bekannt, obwohl die Qualität seines Œuvres einen anderen Status in der Kunstöffentlichkeit verdient. Bayers Werk ist an die englische Pop-Art der 1970er-Jahre angelehnt. In seinen vielschichtigen Bildern stellt der Künstler unterschiedliche Stilmerkmale moderner Malerei isoliert nebeneinander und verbindet sie zu einer abstrakten Formenwelt. Für die Schau im 21er Haus wurden Werke aus den 1970er- und 1980er-Jahren ausgewählt. Ihnen gemeinsam ist die Verwendung scheinbar ungleichartiger Bildelemente, die in ihrer Variation ein poetisches Eigenleben entwickeln. Im Zusammenspiel mit dem Werk des zeitgenössischen Künstlers Kollnitz wird deutlich, dass das Schaffen Bayers auch in Bezug auf die Gegenwartskunst relevant ist.



Roland Kollnitz beschäftigt sich im weitesten Sinne mit der Poetik des Raumes. Die Arbeit des zeitgenössischen Künstlers zeichnet sich durch einen sensiblen Umgang mit Materialien ganz unterschiedlicher Qualität aus. Kollnitz analysiert und verändert den architektonischen Raum, um seine Einzelskulpturen optimal in Beziehung zu setzen und um strukturelle Verbindungen zur Malerei Bayers zu inszenieren. So bieten etwa Kollnitz’ Arbeiten Lümmel und Liegende Figur den Besucherinnen und Besuchern auch Sitzgelegenheiten im Ausstellungsbereich. Die Installation lädt dazu ein sich zu involvieren, verantwortungsvoll mit Kunst umzugehen und dabei die eigene Rolle stets neu zu hinterfragen.

Gemeinsam ist beiden Künstlern die Verwendung ähnlicher Formen und heterogener Materialien. Doch Roland Kollnitz und Hermann Bayer verbindet mehr als eine rein formale Koinzidenz. Während sich Kollnitz dem Thema Malerei dreidimensional nähert, entwickelt Bayer zweidimensionale Räume aus malerischen Variationen und Wiederholungen. Durch das Erschließen neuer Blickwinkel und das Zusammentreffen verschiedener Positionen werden in der Ausstellung im 21er Haus Gegenwärtiges und Vergangenes sowie Jung und Alt auf inspirierende Weise zusammengeführt.



Künstlergespräch mit Roland Kollnitz

Eine raumübergreifende Installation des Bildhauers Roland Kollnitz wird im 21er Haus zum Display für die abstrakten Werke des Malers Hermann Bayer. Kurator Harald Krejci führt mit Roland Kollnitz durch die Ausstellung "Roland Kollnitz / Hermann Bayer – Zufallsbekanntschaft".

Datum: 14.06.2017, 18:30 Uhr

Präsentation der Buchedition "Roland Kollnitz / Hermann Bayer – Zufallsbekanntschaft"

Die Buchedition zur Ausstellung Roland Kollnitz / Hermann Bayer – Zufallsbekanntschaft wird im Salon für Kunstbuch im 21er Haus präsentiert.



Roland Kollnitz / Hermann Bayer – Zufallsbekanntschaft

Herausgeber_innen: Stella Rollig, Harald Krejci

Autoren: Harald Krejci, Henry Quintern

Grafikdesign: grafisches Büro, Wien

Die Buchedition besteht aus sechs Teilen und ist in einem mit Siebdruck bedruckten Graupappekarton verpackt.

Deutsch & englisch in einem Band

ISBN 978-3-903114-37-1

Verkaufspreis: EUR 50,–

Auflage: 150 Stück

Datum: 17.05.2017, 19:30 Uhr

Ausstellungseröffnung "Roland Kollnitz / Hermann Bayer – Zufallsbekanntschaft"

Es sprechen:

Stella Rollig, Generaldirektorin

Harald Krejci, Kurator

Datum: 09.03.2017, 19:00 Uhr

Künstlergespräch mit Roland Kollnitz

Datum: 26.04.2017, 18:00 Uhr

Expertenführung: Leben und Werk von Hermann Bayer

Mit der Schau im 21er Haus wird das malerische Werk des 2012 verstorbenen Hermann Bayer erstmals umfassend in einer musealen Ausstellung gewürdigt. Henry Quintern, Sammler und Wegbegleiter von Hermann Bayer, spricht über Leben und Werk des Tiroler Malers.



Datum: 10.05.2017, 18:00 Uhr

