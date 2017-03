NÖ Gesundheitslandesrat Androsch gratuliert Rendi-Wagner zu neuer Aufgabe

Neue Gesundheitsministerin ist Garant für umsichtige und kompetente Arbeit

St. Pölten, (OTS) - „Mit Pamela Rendi-Wagner übernimmt eine ausgewiesene Fachexpertin die wichtigen Gesundheitsagenden im Bund. Schon in den letzten vier Jahren konnte ich mich von ihren Fähigkeiten in der persönlichen Zusammenarbeit überzeugen“, betont NÖ Gesundheitslandesrat Ing. Maurice Androsch aus Anlass ihrer heutigen Bestellung zur neuen Gesundheitsministerin.

„Sie ist ein Gewinn für das Gesundheitswesen und die Frauenpolitik in Österreich gleichermaßen und Garant dafür, dass die umsichtige und kompetente Arbeit von Sabine Oberhauser in ihrem Sinne weitergeführt wird“, so Androsch.

