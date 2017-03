10. Literaturwettbewerb in der Schlossgärtnerei Wartholz

Eröffnung in Reichenau an der Rax am 10. März

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit einem Impulsvortrag von Univ.-Prof. Mag. Dr. Wynfrid Kriegleder wird am Freitag, 10. März, um 18.30 Uhr der mittlerweile 10. Literaturwettbewerb in der Schlossgärtnerei Wartholz in Reichenau an der Rax eröffnet. Insgesamt bewerben sich dabei zwölf Autorinnen und Autoren um den Literaturpreis Wartholz (10.000 Euro), den Land Niederösterreich Literaturpreis (5.000 Euro), einen Publikumspreis (2.000 Euro) und eine Veröffentlichung in der neuen Literaturreihe des Verlags Kremayr & Scheriau. Zudem werden auch zwei Aufenthaltsstipendien des Bundekanzleramtes / Kunst und Kultur bzw. der Familie Blazek sowie der Bader-Waissnix-Stiftungspreis (1.000 Euro) bekanntgegeben.

Die vierköpfige Jury besteht aus der Autorin Olga Flor, der Lektorin Angelika Klammer, Univ.-Prof. Mag. Dr. Wynfrid Kriegleder und dem Schriftsteller Michael Stavarič. Die Lesereihenfolge der Autorinnen und Autoren wird gelost: Die ersten drei Lesungen stehen am Freitag, 10. März, ab 19.30 Uhr, fünf weitere am Samstag, 11. März, ab 10 Uhr und die letzten vier am Samstag, 11. März, ab 16 Uhr auf dem Programm. Die Preisüberreichung findet am Sonntag, 12. März, ab 11 Uhr statt.

Es nehmen teil: Matthias Amann, geboren 1972 in Zürich, Susanne Dressler, geboren 1968 in Osnabrück, Knut Gerwers, geboren 1965 und in Berlin lebend, Sebastian Hage-Packhäuser, geboren 1981 und in Nordrhein-Westfalen lebend, Mónika Koncz, geboren 1985 in Senta (Serbien), Markus Liske, geboren 1967 in Bremen, Thomas Rackwitz, geboren 1981 in Halle/Saale, Christian Ritter, geboren 1983 und in Berlin lebend, Christian Schulteisz, geboren 1985 in Gelnhausen, Isabella Straub, geboren 1968 in Wien, Andreas Unterweger, geboren 1978 in Graz, und Cédric Weidmann, geboren 1991 in Affoltern am Albis.

Nähere Informationen und Karten unter 02666/52289, e-mail literatursalon @ schlosswartholz.at und www.schlosswartholz.at.

