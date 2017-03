AVISO: Buchpräsentation „Neu! Besser! Billiger! Soziale Innovation als leeres Versprechen?“

Buchpräsentation 13.03., 19 Uhr, Hauptbücherei Wien. Autoren setzen sich mit Bedeutung, Wirkung und Ideologie „sozialer Innovation“ auseinander.

Wien (OTS) - Alte Menschen pflegen, Flüchtlinge betreuen oder Kinder unterrichten: „soziale Innovation“ ist mittlerweile unverzichtbar – zumindest am Etikett. Der Begriff „soziale Innovation“ ist mit der Finanzkrise auf der öffentlichen Bühne Europas erschienen. „Doch was verbirgt sich hinter diesem Modewort?“, fragen Michaela Neumayr, Assistenz-Professorin an der Wirtschaftsuniversität Wien, Ökonomin Katharina Meichenitsch und Sozialexperte Martin Schenk in ihrem Buch. Wer definiert „soziale Innovation“ im Bereich sozialer Dienstleistungen, wer bringt sie hervor und wer profitiert davon? Reformieren, retten, verbessern „soziale Innovationen“ den Sozialstaat? Oder wird das Konzept verwendet, um die Kommerzialisierung und Vermarktlichung von Pflege und Sozialarbeit voranzutreiben?

Die insgesamt 20 AutorInnen aus Wissenschaft und Praxis machen auf die bisher wenig diskutierten Aspekte aufmerksam: Jens Aderhold, Gudrun Bauer, Gotthard Bechmann, Nikolaus Dimmel, Georg Feigl, Marcel Fink, August Gächter, Franka Godina, Philipp Hammer, Karin Heitzmann, Konrad Paul Liessmann, Michaela Moser, Andreas Novy, Astrid Pennerstorfer, Oliver Prausmüller, Judith Pühringer, Martin Schenk, Alice Wagner, Thomas Wagner und Carla Weinzierl.

Neu! Besser! Billiger! Soziale Innovation als leeres Versprechen?

http://www.mandelbaum.at/books/764/7685

Leseprobe und Editorial hier:

http://www.mandelbaum.at/documents/381444004.pdf

Buchpräsentation: Neu! Besser! Billiger! - Soziale Innovation als

leeres Versprechen?“



Mit den AutorInnen:

- Katharina Meichenitsch (Ökonomin, Diakonie)

- Michaela Neumayr (Assistenzprofessorin, Wirtschaftsuniversität

Wien)

- Marcel Fink (Institut für Höhere Studien),

- Martin Schenk (Sozialexperte, Diakonie)



Datum: 13.3.2017, 19:00 - 20:30 Uhr



Ort:

Hauptbücherei

Urban-Loritz-Platz 2a, 1070 Wien



Url: https://www.buechereien.wien.at/de/standorteoeffnungszeiten/hauptbuecherei



